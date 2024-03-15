Erdoğan'dan CHP'ye "para sayma" tepkisi: İşin içine deste deste para girdi, bu oyun iyice kirlendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Van Beşyol Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuştu. CHP İstanbul İl Başkanlığında çekildiği öne sürülen para sayma görüntülerine tepki gösteren Erdoğan, "İşin içine deste deste paralar girdi, bu oyun iyice kirlendi. Millet CHP'ye sandıkta hesap soracak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van mitinginde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Son seçimde yüzde 38.5 ile şahsıma oy verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Tabii bu oy oranı aramızdaki bağı ifade etmekten uzaktır.

"CHP TEK PARTİ FAŞİZMİNİN TEMSİLCİSİ"

Van tabiatıyla, insanıyla dünyanın gıpta ettiği bir şehir. CHP ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin kapının önünden geçirmeyeceğiniz isimleri, iradenize ipotek koyarak Meclis’e taşıdılar. Hatta Cumhurbaşkanı yapmak istediler. Van’ı da bu oyuna alet etmek istediler. İşte bu Van’ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerine kurban ettiler. Bugün yine aynı oyunu sahneleme peşindeler. Gözden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkardılar.

"PARA SAYMA" GÖRÜNTÜLERİNE TEPKİ

Kurdukları bu oyunlar milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paralar girdi, bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak çağırarak, yalan söyleyerek kimse kendisini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi oyunların hesabını 31 Mart’ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır.

ALANDA 55 BİN İNSAN VAR

Arkadaşlara dedim ki emniyet şu anda karşımızda ne görüyor? Verdikleri rakam, 55 bin. Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara dur demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları, mahşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? Van'ın kendisi için değil emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısınız? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim Van budur.

"ÇOK FEDAKARLIKTA BULUNDUK"

Bu coğrafyayı büyük zorluklarla vatan yaptık. Vatanımız olarak kalması için de çok fedakarlıkta bulunduk. Son asrımızın her döneminde demokrasimiz gelişmesin, kalkınmamız gerçekleşmesin, ayaklarımız üzerinde duramayalım diye başımıza musallat edilen bir musibet önümüze çıkartıldı. Musibet kimi zaman darbeler, kimi zaman cuntalar, kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler, kimi zaman sosyal gerilimler, kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı.

"HEPSİNİN İPLERİ AYNI ELLERDE TOPLANIR"

Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti. Şimdi de aynı tablo ile karşı karşıyayız. Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksiklerini tamamlayan, 2023 hedefleriyle egemenliğini güçlendiren Türkiye Yüzyılı vizyonu ile zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var. Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşlığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır.

"CHP TİTAN ZİNCİRİNİN HALKASIDIR"

Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve maalesef çok da örselendik. Koskoca cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar. Üstelik bu çabalarına içeride de maşalar bulmakta zorlanmadılar. Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. CHP dediğiniz CHP değildir. Bu tabela altında toplananlar bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir. Öte yandan DEM dediğiniz parti de kimin iradesi, kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda bir siyasi faaliyetinin ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini, gayretini gördünüz mü?

"CUMHUR İTTİFAKI BUNUN İÇİN SALDIRILARIN HEDEFİNDEDİR"

Göremezsiniz, çünkü bu yapının tek misyonu Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum. Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, huzuru, selameti, refahı için çalışan, çabalayan, ter döken, mücadele veren sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefindedir. Ne diyor o güzel türküde; "Giderem Van'a doğru, yolum İran'a doğru. Kes başım kanım aksın, kadir bilene doğru." Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun helal olsun. Ama kadir kıymet bilmeyip de sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz. Van'ı bu mücadelemizde en güçlü şekilde yanımızda görmek istiyoruz.

VAN'A YAPILAN YATIRIMLAR...

Bizim milletimize verdiğimiz her sözün ortaya koyduğumuz her vizyonun ve programın gerisinde ülkemize kazandırdığımız eserler ve hizmetler bulunuyor. Her bir şehrimiz ve her bir insanımız bu eserlerden ve hizmetlerden payına düşeni almıştır. Bu anlayışla Van'a da son 21 yılda güncel rakamlarla 168 milyar lira kamu yatırımı yaptık. Eğitimde, 9 bin 974 adet yeni derslik inşa ettik. Üniversitemizi büyüterek fakülte sayısını 9'dan 19'a çıkardık. Gençlik ve sporda, 8 bin 300 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtık. 77 spor tesisi inşa ettik. Sosyal yardımlarda, Vanlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 21 milyar liralık kaynakla destek olduk.

Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam ediyoruz. Sağlıkta, 500 yataklı merkez ve 400 yataklı bölge hastanesi başta olmak üzere toplamda 1562 yataklı 19 hastanenin de aralarında bulunduğu 104 sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı süren 15 sağlık tesisimiz daha var. Yatak kapasitesi 800 olan Van Şehir Hastanemizin projesini tamamladık yakında ihalesine çıkıyoruz.

"VAN'I DEPREMİN ARDINDAN YENİDEN İNŞA ETTİK"

TOKİ vasıtasıyla 25 bin 736 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. 2 bin 299 konutun yapımına devam ediyoruz. Acısı hala yüreklerimizi yakan 2011 depremiyle yıkılan Van'daki yerleşim yerlerimizi yeni baştan inşa ettik. Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 13 bin 820 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 adet atık su arıtma tesisi varken bugün 8 adet atık su arıtma tesisi ile belediye nüfusunun yüzde 84'üne hizmet veriyoruz. Van'daki 10 millet bahçesi projemizden 6'sını tamamladık, 3'ünün yapımına devam ediyoruz, 1'i de proje safhasında.

ULAŞIM ALANINDAKİ YENİLİKLER...

Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı'nı hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Ulaştırmada, 36 kilometreden devraldığımız Van'ın bölünmüş yol uzunluğunu 597 kilometreye çıkardık. Van-Tatvan yolu üzerinde bulunan 2 bin 326 metre uzunluğundaki Kuskunkıran-1 tüp tünelini çift yönlü olarak trafiğe açtık. Bunun devamı olan 4 bin 118 metre uzunluğundaki ikinci tüp tünelin proje çalışmalarına devam ediyoruz. İçinde 3 bin 150 metre uzunluğunda çift tüplü Güzeldere Tüneli'nin de bulunduğu Van-Hakkari-Yüksekova ayrımı yolunu, Van Çevre Yolu'nun Özalp kavşağı ile Erciş kavşağı arasını, Doğubeyazıt-Çaldıran yolunu, Erciş şehir geçişini inşallah bu yıl tamamlıyoruz."