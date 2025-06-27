Eti Bakır’dan gübreye 300 milyon dolar! Samsun’daki fabrika 450 bin ton kapasiteye sahip...

Türkiye’de cevherden son ürüne üretim yapabilen tek şirket olan Eti Bakır, Samsun İzabe ve Elektroliz Tesisine entegre olarak 300 milyon dolarlık yatırımla kurduğu gübre tesisinde üretime başladı. İhtiyaca göre yılda 450 bin ton diamonyum fosfat (DAP) ya da 720 bin ton NPK kompoze gübresi üretebilecek tesis, Türk çiftçisine destek olacak.

Gübrenin Türkiye için stratejik bir ürün olduğunu belirten Eti Bakır Genel Müdürü Asım Akbaş “Türkiye’de 6 milyon ton civarında bir gübre pazarı var, bunun 650 bin tona yakınını DAP gübre oluşturuyor. Bizim Samsun ve Mazıdağı tesislerimiz bu iki gübreyi de üretebilecek niteliklere sahip. Dolayısıyla pazar, hangi gübreye ihtiyaç duyuyorsa biz onu üretmeye hazırız” diye konuştu.

GÜNDE 2 BİN TON GÜBRE ÜRETİLECEK

70 bin metrekarelik kapalı alana sahip yeni gübre tesisi, günde 2 bin ton gübre üretebilecek. İki gübre depolama, silo depolama, değirmen, yardımcı üniteler, DAP binası, fosforik asit alanı, şalt binası, giyinme odası ve paketleme olmak üzere 10 bölümden oluşan tesis, kullanılan son teknolojiler sayesinde verimliliğiyle öne çıkıyor.

HAM MADDENİN ÇEVREYE YAYILIMI VE TOZ TAŞINIMI OLMAYACAK

Gübre tesisine entegre olarak kurulan konveyör hatlarıyla limandan gelen ham madde, tam otomatik bantlar üzerinden üretim hattına aktarılıyor. İhtiyaç durumunda gübrenin ihraç edilmesi de yine bu konveyör hattı aracılığıyla yapılacak. Yeni gübre tesisinin dört kademeli arıtma sistemi sayesinde baca gazı emisyonu, Avrupa normlarının da altında değerlerde tutuluyor. Tesisin ham madde depolama alanı yine son teknoloji ile üretilen silolardan oluşuyor. Bu silolar sayesinde ham maddenin çevreye yayılımı ve toz taşınımının önüne geçiliyor.