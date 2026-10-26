Evde sürpriz masrafa ekspertiz freni! Yüksek tadilat masraflarını alım ve kiralama öncesinde tespit ediyorlar

Kiralık ve satılık konutların yüzde 29’unda su yalıtımı, yüzde 27’sinde ısı yalıtımı problemi yaşanırken, bu alanda mağduriyetleri önlemek için ekspertiz uygulaması hayata geçirildi. Evlerde termal kamera ve nem ölçerlerle inceleme yapıp raporladıklarını ifade eden Hise Home Inspection Yönetici Ortağı Sinan Özkök, “Kentsel dönüşüm sonrası evinizi müteahhitten devralırken söylenenlerin hakkıyla yapılıp yapılmadığını da görebileceksiniz” dedi.

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Türkiye’de geçen yıl yaklaşık 1,7 milyon konut satışı gerçekleşirken her yıl ortalama 1,5 milyon haneye ev kiralanıyor. Yaklaşık 7,3 milyon vatandaşın kiracı statüsünde olduğu ülkemizde ortalama kira bedeli eylülde 30 bin lira oldu. Kiralama sürecinde depozito ve peşin kira ödemeleriyle birlikte taşınma masrafları da arttı. Hem satın alınan hem de kiralanan konutların yüzde 29’unda su yalıtımı, yüzde 27’sinde ısı yalıtımı problemleri dikkat çekerken Türkiye’de bir ilk olan gayrimenkulde ekspertiz uygulaması hayata geçirildi. Hise Home Inspection Yönetici Ortağı Sinan Özkök, gayrimenkulün insanların hayatları boyunca yaptıkları en önemli yatırımlardan biri olduğunu ancak alım ve kiralama kararlarında teknik durumunun yeterince incelenmediğini söyledi. Özkök yeni boyanmış duvarların ve düzgün görünen dolapların, evin bütün problemlerini göstermediğini belirterek, “Konutların röntgenini çekiyoruz. Ev dedektifleri, evlerin sırrını ortaya çıkaracak” dedi.

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TERMAL KAMERAYLA ORTAYA ÇIKIYOR

Elektrik ve su tesisatının durumu, pencere ve doğramalardaki yalıtım eksiklikleri gibi konuların uzman incelemesi gerektirdiğini belirten Özkök, ileride yüksek tadilat masrafları çıkarabilecek problemleri işlem öncesinde ortaya koymayı amaçladıklarını ifade etti. Özkök, “Konutlarda uygunsuzlukları en başından ortaya koyuyoruz. Termal kameralar ve nem ölçerlerle yaptığımız incelemelerin sonuçlarını rapora yansıtıyoruz. Elektrik tesisatında ısınma tespit ettiğimizde o noktaya dikkat edilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Bunları dijital veri tabanına aktarıyoruz” diye konuştu.

DEPOZİTO ANLAŞMAZLIKLARINA TEDBİR

Kiralama öncesinde evin mevcut durumunun kayıt altına alınmasının önemine dikkat çeken Özkök, “Kullanıcıların ve yatırımcıların muhtemel riskleri önceden görmelerini, bununla birlikte şeffaf ve güvenilir teknik bilgilerle karar vermelerini sağlayacağız. Bu şekilde depozito kaynaklı uyuşmazlıkların da önüne geçeceğiz. Kentsel dönüşüm sonrası evinizi müteahhitten devralırken söylenenlerin hakkıyla yapılıp yapılmadığını da görebileceksiniz. Konutun o andaki durumunu artılarıyla, eksileriyle ortaya koyuyor, sorunların ne şekilde giderileceğine dair önerilerde bulunuyoruz” ifadelerini kullandı.

MALİYETİ DAİRE FİYATININ %1’İNİN ALTINDA

Hizmet bedeline ilişkin çalışmaların sürdüğünü kaydeden Özkök şunları söyledi: ABD’de 100 kişiden 88’i bu hizmeti kullanıyor. Hatta satıcının isteğiyle yapılıyor, “Bu raporu ben alamazsam alıcıda tereddüt olacak” diye düşünülüyor. Kanada ve İngiltere’de de yapılıyor. Fiyat olarak ortalama daire fiyatının yüzde 1’inin altında olacağını öngörüyoruz. Yani 4 milyon liralık bir satış fiyatı olan dairede yüzde 1’e denk gelecek 40 bin liradan daha düşük bir ücrete bu denetim gerçekleştirilebilecek.

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