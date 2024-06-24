Evden eve nakliye zamlandı! Taşınmanın bedeli 25 bin TL’den başlıyor

Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ayılmazdır, taşınma fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30-40 düzeyinde artış olduğunu, fiyatların 25 bin liradan başlayıp 80-100 bin liraya kadar çıktığını söyledi. Ayılmazdır, online platformlardan uzak durulmasını tavsiye etti...

Yaz mevsiminin gelmesiyle taşınma sezonu da başlarken, sektör temsilcileri, ‘yetkili şirket’, ‘taşıma sözleşmesi’ gibi konulara ilişkin uyarılarda bulundu. Evden Eve Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ayılmazdır, taşınma fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 30-40 düzeyinde bir artış olduğunu dile getirerek, fiyatlarda; işçilik maliyeti, ambalaj malzemeleri ve şehirler arası yakıt giderleri sebebiyle artış yaşandığını kaydetti. Ayılmazdır, evden eve taşınma fiyatlarının 25 bin liradan başlayıp 80-100 bin liraya kadar çıktığını kaydederek “İstanbul’da Avrupa’dan Anadolu’ya geçişler, iki güne yayılan taşınmalar, dış cephe asansör kurulumlarında da maliyet artışları bu rakamları etkiliyor” dedi.

%50’Sİ KENTSEL DÖNÜŞÜM KAYNAKLI

Taşınma işlerinin yüzde 50’sinin kentsel dönüşüm hareketliliğinden kaynaklandığına da işaret eden Ayılmazdır “İnsanlar yapılarını yenileyince eşyaları bize veriyorlar, eşyaları depolara koyuyoruz ya da ikinci, üçüncü bir evleri varsa eşyaları oraya götürüyoruz. Depolamalara da ilgi yoğun. Normal zamanlara göre yüzde 70-80 yükseklik var. 2+1 bir evin eşyalarının depolama ücreti aylık 5 bin lira+KDV’den başlıyor” diye konuştu.

YETKİLİ OLUP OLMADIĞINI SORUN

Türkiye’de 600’e yakın, İstanbul’da ise 200 civarında üyelerinin bulunduğunu, günde ortalama 400-500 taşınma işlemi gerçekleştiğini ifade eden Ali Ayılmazdır, sektör olarak korsan taşıma konusunda sıkıntılar yaşandığını ve bu alanda denetimlerin artması gerektiğini söyledi. Tüketicilerin taşınma konusunda mağduriyet yaşadığını da anlatan Ayılmazdır, şöyle konuştu: Tüketicilere özellikle online platformlardan uzak durmalarını öneriyorum. Çünkü bu konuda çok mağduriyet yaşıyorlar. Taşıma sözleşmesi muhakkak yapmalılar. Firmanın yetkili olup olmadığını derneğimize sorabilirler. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının İstanbul Bölge Müdürlüğü var, oradan da sorgulayabiliyorlar. Korsan firmaları biz de piyasadan takip ediyoruz, sahada ekiplerimiz var. İlgili kurumlara da bildiriyoruz ama vatandaşlarımızın da bu konuda çok duyarlı ve dikkatli olmasını öneriyoruz. Çok ucuz fiyatlara, firmanın kendi ünvanı, kendi logosu olmayan araçları da tercih etmesinler. Sektör olarak korsanla ilgili çok problem yaşıyoruz. Özellikle denetimlerin artırılmasını istiyoruz.

MUTLAKA TAŞIMA SÖZLEŞMESİ DÜZENLENMELİ

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, mutlaka taşıma sözleşmesi düzenlenmesi gerektiğini belirterek “Taşıyıcının yetki belgesinin kontrol edilmesi gerekmektedir” dedi. Tüketicilerin taşıma sözleşmesini dikkatli okuması, sigortayı ise nakliye şirketi yapmıyorsa kendisinin yaptırması gerektiğini belirten Ağaoğlu “Kıymetli bütün ürünleri liste yapıp taşıyıcıya imzalattırıp kopyasını almasının tüketicilere yararı olur” diye konuştu. Ağaoğlu, tüketicinin 104 bin liraya kadar uyuşmazlıklarda hakem heyetlerine başvurabildiğini kaydetti.