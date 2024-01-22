Evinin bahçesine göktaşı düşen Türk zengin oldu! Gayrimenkul alacak

22 Ocak 2024 15:21 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 15:21

Almanya’da yaşayan 46 yaşındaki Mahmut Şahin, geçen yıl bahçesine düşen 3,7 kilogramlık göktaşını satarak zengin oldu. Meteorun Mars ve Jüpiter arasındaki göktaşı kuşağından geldiği ve H tipi bir kondrit olduğu belirlendi.

Almanya’nın Schleswig-Holstein bölgesinde oturan Şahin, 25 Nisan 2023’te evinin bahçesine düşen bir göktaşı fark etti. Meteoru incelemek için uzmanlara götüren Şahin, göktaşının çok nadir ve değerli olduğunu öğrendi.

Almanya’nın Bild gazetesine konuşan Şahin, "Göktaşının düştüğünü duyurduğumuzda dünyanın çok farklı bölgelerinden teklifler geldi. Hindistan'dan bir alıcıyla da görüştük. Katar'da açık artırmaya çıkarılacaktı. Bir kere ABD'den de satın almak isteyen insanlar geldi" dedi.

MARS VE JÜPİTER ARASINDAN GELİYOR

Şahin’in bahçesine düşen meteorun, Mars ve Jüpiter arasındaki bir göktaşı kuşağından geldiği ve birkaç milyon kilometre seyahat ettiği tespit edildi. Meteorun H tipi bir kondrit olduğu ve metal oranının yüksek olduğu da ortaya çıktı.

Meteorun bu özellikleri, bilim insanlarını da heyecanlandırdı. Meteoru inceleyen uzmanlar, göktaşının çok ender bulunan bir tür olduğunu ve bilimsel açıdan da büyük önem taşıdığını belirtti.

200 BİN EURODAN FAZLA DEĞER

Şahin, göktaşını satmak için birçok alıcıyla görüştüğünü ""Sonuçlanmak üzere olan somut görüşmeler içindeyiz" sözleriyle duyurdu. Alıcının kim olduğunu açıklamaya Şahin, fiyat bilgisini de paylaşmadı. Öte yandan göktaşının fiyatının 200 bin euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Şahin, satıştan elde edeceği gelirle ne yapacağını da paylaştı. Şahin, "Gelecek parayı güvenli bir şekilde, belki de bir mülke yatıracağım. Taş Almanya’da kalacak, bu ailem ve benim için önemliydi. Almanya’dan bir teklif almasaydık onu saklayacaktık" dedi.