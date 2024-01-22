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    Evinin bahçesine göktaşı düşen Türk zengin oldu! Gayrimenkul alacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Geçen yıl Almanya'daki evinin bahçesine göktaşı düşen 46 yaşındaki Mahmut Şahin zengin oldu. Şahin, taştan gelecek parayla gayrimenkul alacağını açıkladı. Meteorun değerinin 200 bin euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

    Evinin bahçesine göktaşı düşen Türk zengin oldu! Gayrimenkul alacak
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Almanya’da yaşayan 46 yaşındaki Mahmut Şahin, geçen yıl bahçesine düşen 3,7 kilogramlık göktaşını satarak zengin oldu. Meteorun Mars ve Jüpiter arasındaki göktaşı kuşağından geldiği ve H tipi bir kondrit olduğu belirlendi.

    Almanya’nın Schleswig-Holstein bölgesinde oturan Şahin, 25 Nisan 2023’te evinin bahçesine düşen bir göktaşı fark etti. Meteoru incelemek için uzmanlara götüren Şahin, göktaşının çok nadir ve değerli olduğunu öğrendi.

    Evinin bahçesine göktaşı düşen Türk zengin oldu! Gayrimenkul alacak

    Almanya’nın Bild gazetesine konuşan Şahin, "Göktaşının düştüğünü duyurduğumuzda dünyanın çok farklı bölgelerinden teklifler geldi. Hindistan'dan bir alıcıyla da görüştük. Katar'da açık artırmaya çıkarılacaktı. Bir kere ABD'den de satın almak isteyen insanlar geldi" dedi.

    MARS VE JÜPİTER ARASINDAN GELİYOR

    Şahin’in bahçesine düşen meteorun, Mars ve Jüpiter arasındaki bir göktaşı kuşağından geldiği ve birkaç milyon kilometre seyahat ettiği tespit edildi. Meteorun H tipi bir kondrit olduğu ve metal oranının yüksek olduğu da ortaya çıktı.

    Meteorun bu özellikleri, bilim insanlarını da heyecanlandırdı. Meteoru inceleyen uzmanlar, göktaşının çok ender bulunan bir tür olduğunu ve bilimsel açıdan da büyük önem taşıdığını belirtti.

    Evinin bahçesine göktaşı düşen Türk zengin oldu! Gayrimenkul alacak

    200 BİN EURODAN FAZLA DEĞER

    Şahin, göktaşını satmak için birçok alıcıyla görüştüğünü ""Sonuçlanmak üzere olan somut görüşmeler içindeyiz" sözleriyle duyurdu. Alıcının kim olduğunu açıklamaya Şahin, fiyat bilgisini de paylaşmadı. Öte yandan göktaşının fiyatının 200 bin euronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

    Şahin, satıştan elde edeceği gelirle ne yapacağını da paylaştı. Şahin, "Gelecek parayı güvenli bir şekilde, belki de bir mülke yatıracağım. Taş Almanya’da kalacak, bu ailem ve benim için önemliydi. Almanya’dan bir teklif almasaydık onu saklayacaktık" dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GöktaşıTürkAlmanyaMeteor
    Haberler > Ekonomi > Evinin bahçesine göktaşı düşen Türk zengin oldu! Gayrimenkul alacak
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