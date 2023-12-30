Şehir büyüklüğünde ve hızla Dünya’ya yaklaşıyor! Şeytan Kuyruklu Yıldız bugün patlayacak

30 Aralık 2023 09:31 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 09:35

Astronomlar, Dünya'ya yaklaşan ve şehir büyüklüğünde olduğu öne sürülen devasa gök cismiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Bu kapsamda bilim insanları bu yıl defalarca kez patlayan kuyruklu yıldızın bir modelini ortaya çıkardı. Bu modellemenin oluşturulmasının temel nedeni dünyada yaşatabileceği "şok etkisi".

NTV'de yer alan habere göre, patlamalar sırasında "boynuzları" çıktığı için "şeytan kuyruklu yıldızı" olarak adlandırılan uzay taşı, her 15 günde bir şiddetli şekilde buz ve gaz kütleleri fışkırtıyor.

Son patlama 14 Aralık'ta gerçekleşti. Bir sonrakinin 29 veya 30 Aralık'ta görülmesi bekleniyor.

GÜNEŞTEN SAĞLADIĞI YOĞUN ISI TARAFINDAN TETİKLENDİ

Gökbilimciler, resmi olarak "Kuyruklu Yıldız 12P" olarak bilinen kozmik nesnenin iki haftalık döngüleri olduğunu ve güneşten sağladığı yoğun ısı tarafından tetiklendiğini buldu.

"12P/Pons-Brooks" volkanik aktivite sergileyen, kriyovolkanik veya soğuk yanardağ kuyruklu yıldızı olarak biliniyor.

Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız, Dünya'ya erimiş kaya ve lav benzeri bir volkan püskürtmek yerine gaz ve buz karışımı püskürtüyor.

Kriyovolkanik bir kuyruklu yıldız, 12P/Pons-Brooks'un yaptığı gibi güneşe yaklaştığında ısınır ve çekirdekte basınç oluşturur.

Basınç, nitrojen ve karbon monoksit patlayıp kalıntıları kabuğundaki büyük çatlaklardan dışarı fırlatana kadar artar.

EN SON 1954’TE DÜNYA'DAN ÇIPLAK GÖZLE GÖRÜLMÜŞTÜ

Uzay taşı, ünlü "Halley kuyruklu yıldızının" büyüklüğünde ve en son 1954'te Dünya'da çıplak gözle görülmüştü.

Kuyruklu yıldız, 2024 yılının nisan ayında Dünya'ya en yakın konumunda olacak olsa da Mayıs ve Haziran 2024'te de çıplak gözle görülebilecek.

En parlak hali 2 Haziran 2024'te gece gökyüzünde gözlemlenecek.

Uzmanların raporuna göre, 19. yüzyıldan bu yana en az yedi önemli patlama gözlemlendi.