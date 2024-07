Fabrikalar çalıştırmak için lise mezunu ara elaman arıyor! 10 bin kişi lazım

İzmir'deki fabrikalar ara elaman açığı nedeniyle tam kapasitede çalışamıyor. Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, 10 bin meslek lisesi mezunu yetişmiş ara eleman aradıklarını söyledi. Gençlerin işsiz kalmadığını belirten Olgun, metal bölümü var, mobilya teknolojileri bölümü var, motor bölümlerini işaret etti.

İzmir'de, 61 ilin ihracatını geçen Torbalı ilçesindeki fabrikalarda, 10 bin meslek lisesi mezunu yetişmiş ara eleman aranıyor; ancak bulunamıyor.

Tercih dönemi öncesi gençlere, "meslek liselerini tercih edin, ara elaman değil, aranan eleman olun" çağrısı gelirken, büyüyen ara eleman sorunuyla ilgili Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Fabrikalar, sanayi tesisleri hepsi üç vardiya çalışmak istiyor. Yeni makineler, yeni yatırımlar yapmak istiyor; fakat bu makineleri çalıştıracak, yeni vardiyada çalışacak eleman bulamadıkları için tam kapasiteyle çalışamıyorlar dedi.

Fabrikalarda yetişmiş ara eleman sorunu her geçen gün büyürken, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih sürecinin başlaması sanayicileri harekete geçirdi.

Tercih sürecinin başlamasıyla İzmir'in Torbalı ilçesindeki sanayiciler, velilere ve öğrencilere "meslek lisesi" çağrısı yaptı. Sanayiciler, meslek lisesi mezunu kişilere ihtiyaçlarının olduğunu, fabrikalarda yetişmiş ara eleman ihtiyacının her geçen gün arttığını belirtti.

10 BİN PERSONELE İHTİYAÇLARI VAR

Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, bu soruna dikkat çekerek, ilçede 80 bin çalışanın olduğunu, 10 bin çalışana daha ihtiyaç olduğunu söyledi. Meslek lisesi mezunu olup işsiz bulmanın çok zor olduğunu ifade eden Abdulvahap Olgun, "Meslek liselerini seçin, ara eleman değil aranan eleman olun" dedi.

FABRİKALAR TAM KAPASİTE ÇALIŞAMIYOR

Fabrikaların büyük sıkıntı çektiğini, iş yoğunluğundan üç vardiya çalışmak istediğini; fakat yetişmiş ara eleman sorunu nedeniyle bunun gerçekleşmediğini anlatan Abdulvahap Olgun, "Torbalı genelindeki fabrikalarda 80 bin çalışanımız var. 10 bin tane daha yetişmiş nitelikli elemana ihtiyacımız var. Fabrikalar, sanayi tesisleri hepsi 3 vardiya çalışmak istiyor. Yeni makineler, yeni yatırımlar yapmak istiyor; fakat bu makineleri çalıştıracak, yeni vardiyada çalışacak eleman bulamadıkları için tam kapasiteyle çalışamıyorlar. Sürekli eleman aranıyor, nitelikli eleman aranıyor. Hangi fabrikamızın önünden geçsek, fabrikalarımızın giriş kapılarında, dış kapılarında eleman arandığına dair ilanlar görüyoruz. Bunun için hızlı bir şekilde meslek politikamızı, meslek liselerindeki eğitim politikamızı değiştirmemiz gerekiyor; çünkü bu memleketin yetişmiş ara elemana ihtiyacı var" diye konuştu.

"İŞSİZ KALAN GENCİMİZ YOK"

"İşsiz kalan gencimiz varsa bize gelsin istediği fabrikada biz kendisine iş başı yaptırabiliriz" diyen Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, "Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile birlikte yapmış olduğumuz araştırmalarda, şu neticeye varıyoruz; öğrencilerimizin yüzde 70'i meslek liselerinde, yüzde 30'u diğer bölümlerde okuması gerekiyor; fakat meslek liselerimizde bizim bölgemizde; metal bölümü var, mobilya teknolojileri bölümü var, motor bölümleri var ve bunlara çok az öğrencimiz gidiyor." şeklinde konuştu.

Olgun yaptığı açıklamada, "Diğer bölümler cazip geliyor veya üniversite mezunu olmak cazip geliyor; fakat iş bulma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Ben bir oda başkanı olarak, 10 yıllık bir oda başkanı olarak şunun garantisini veriyorum; bizim bölgemizde meslek lisesi mezunu olup da işsiz kalan bir tane gencimiz yok. İşsiz kalan gencimiz varsa, bize gelsin, istediği fabrikada biz kendisini iş başı yaptırabiliriz. Üniversitelerimizde ve liselerimizde genelde beyaz yaka olarak çalışılabilecek bölümler tercih ediliyor; ama burada sanayinin ihtiyacı yüzde 10; fakat yüzde 80 oranında mavi yakaya ihtiyaç var. Mavi yaka eğitimi veren üniversitelerimiz, liselerimiz, meslek liselerimiz oldukça önemli. Fabrikalarımızın aslında birer meslek lisesine dönüştürülmesi gerektiğini biz savunuyoruz" ifadelerine yer verdi.

"MAVİ YAKA PERSONEL ARTIK BEYAZ YAKA PERSONEL YAKIN MAAŞ ALIYOR"

Vinç üreticisi Alparslan Kurtmen, üretmenin ülkemiz açısından önemine dikkat çekti. "Ülkemizin güçlenmesini istiyorsak, çocuklarımızı tereddüt etmeden meslek liselerine göndermemiz gerekiyor" diyen Kurtmen, meslek lisesi mezunu yetişmiş elemanlara ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Sanayici Alparslan Kurtmen, fabrikalarda çalışan mavi yaka personelin, beyaz yaka; yani ofis veya başka ortamlarda çalışanlara göre yakın maaş aldığını, bazen ise onlarla eş seviyede maaş aldığını söyledi.

MESLEK LİSESİ MEZUNLARI ARANIYOR

Fabrikada 300 çalışanın bulunduğunu ifade eden Kurtmen, "Fabrikamızda 300'e yakın çalışanımız var, 36 tane mühendisimiz var; fakat bununla birlikte çok ciddi anlamda meslek lisesinden mezun olan arkadaşlarla çalışıyoruz. Meslek lisesi ülkemiz için çok önemli bir konu. Benim bu konuda öncelikle gençlere, ailelere söylemek istediğim şey şu; ülkemizin güçlenmesini istiyorsak, çocuklarımızı tereddüt etmeden meslek sitelerine göndermemiz gerekiyor." dedi.

Üretici Alparslan Kurtmen, "Gençler de buraları en iyi bir şekilde takip edip daha sonra mezun olduktan sonra, çok iyi bir şekilde iş imkanlarına sahip olacaklarından dolayı bu meslek sitelerinin önemini herkes gibi ben de vurgulamak istiyorum. Biz elimizden geldiğince okullara gidip öğrencilere bu konuda bilgiler vermeye çalışıyoruz. Hatta bulunduğumuz bölgede köylerdeki muhtar arkadaşlarımızla beraber, annelere ve babalara ulaşmak istiyoruz. Onları buraya davet etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Kurtmen yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Buraya geldiklerinde görecekler ki, şu an zaten teknolojik imkanlar, çocukların bu tür yerlerde çalışmalarla ilgili olarak çok zor bir meslek olmadıklarını; yani zor çalışma şartlarının olmadan çalışabileceklerini görecekleri bir yer var burada. Bundan haberdar değiller. Her daim kalifiye personel ihtiyacımız var. Özellikle CNC makinelerimizde operatörler, kaynaklı imalatta, şuan kaynak teknolojilerinde robotların da çalıştığı, artık kaynak robotların da çalıştığı yerlerde kullanıcılar, el makineleriyle beraber yapılacak kaynaklı imalatta elbette ki personel konusunda eksikliklerimiz var. Okullara zaten bu anlamda çok ciddi sayılarda öğrenci gelmiyor. Mesleklerini çok iyi bir şekilde öğrendiklerinde iyi bir kalite bir kaynakçı, çok üzülerek bir şey söylüyorum; ama çok daha tecrübeli çalışan beyaz yaka çalışanlara göre onlara yakın maaşlar alıyorlar. Bazen yeri geliyor onlarla eş seviyede maaşlar alabiliyorlar Şu an ülkemizde, bölgemizde meslek lisesi mezunlarımıza fazlasıyla ihtiyacımız var."