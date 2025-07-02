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Sosyal medyadan silah paylaşımı yaptı, kıskıvrak yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Sosyal medyadan silah paylaşımı yaptı, kıskıvrak yakalandı
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli yakalandı. Şahsa ait 4 adrese düzenlenen operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 379 dolu tabanca ve tüfek fişeği, 3 şarjör ele geçirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sosyal medyadan silah paylaşımı yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent genelinde kamu düzeni ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekiplerin sosyal medyada silahla ateş ederken video paylaşan R.T'ye ait 4 adrese düzenlediği operasyonda, 3 ruhsatsız tabanca, 4 tüfek, 379 dolu tabanca ve tüfek fişeği, 3 şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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