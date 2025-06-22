Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Gaziantep'te feci olay: Halı sahada top oynarken dehşeti yaşadı!

Gaziantep'te feci olay: Halı sahada top oynarken dehşeti yaşadı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gaziantep&#039;te feci olay: Halı sahada top oynarken dehşeti yaşadı!
Gaziantep, Şahinbey, Halı Saha, Futbol, Şehir Hastanesi, Yoğun Bakım, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Gaziantep'te halı sahada futbol oynadığı sırada başına yorgun mermi isabet eden kişi ağır yaralandı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Osman Ç'ye yorgun mermi isabet etti.

Başından yaralanan Osman Ç, arkadaşları tarafından özel araçla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Osman Ç'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

TYT mi önemli AYT mi? YKS sınavı bugün tamamlanıyor!ABD, İran'a saldırdı! Türkiye'den itidal çağrısı: Yapıcı katkı sunmaya hazırız
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Metrobüste yaptıkları görenleri utandırmıştı! İlk kez konuştu: Meşhur olduk - 3. SayfaMetrobüste yaptıkları görenleri utandırmıştı!Bir kent Veli Yetim'in korkunç ölümünü konuşuyor: Yeğenin kumpası pes dedirtti! - 3. SayfaBir kent Veli Yetim'in korkunç ölümünü konuşuyorAntalya'da kaza! Minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldü - 3. SayfaAntalya'da kaza! Minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk öldüYer: Denizli! Halk otobüsünde tesettürlü kadına küfür etti... Arbede çıktı - 3. SayfaHalk otobüsünde tesettürlü kadına saldırıVan'da kaçak avlanan 1 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildi - 3. SayfaKaçak avlanan 1 ton 500 kilogram inci kefali ele geçirildiKuyumcuya sahte altın sattılar! 3 şüpheli yakalandı - 3. SayfaKuyumcuya sahte altın sattılar! 3 şüpheli yakalandı
Sonraki Haber Yükleniyor...