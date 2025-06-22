Gaziantep'te feci olay: Halı sahada top oynarken dehşeti yaşadı!
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Gaziantep'te halı sahada futbol oynadığı sırada başına yorgun mermi isabet eden kişi ağır yaralandı.
Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesindeki halı sahada arkadaşlarıyla futbol oynayan Osman Ç'ye yorgun mermi isabet etti.
Başından yaralanan Osman Ç, arkadaşları tarafından özel araçla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durumu ağır olan Osman Ç'nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir