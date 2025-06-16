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Sokak düğününde dehşet! Göğsüne yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sokak düğününde dehşet! Göğsüne yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Eskişehir'deki bir sokak düğününde göğsüne yorgun mermi isabet etmesi sonucunda yaralanan 47 yaşındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

Dün akşam saat 23.00 sıralarında Mutallip Orta Mahallesi Konak Sokak üzerinde gerçekleştirilen sokak düğünü sırasında henüz kimliği öğrenilemeyen 47 yaşındaki bir kadın göğsünde ağrı hissetmesinin ardından bir anda yere yığıldı. Durumu fark eden vatandaşlar 112 Acil Servis'e haber verirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan kadının göğsünde saçmalar bulunduğu belirlendi. Yaralı kadın, ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede yapılan kontrollerde, göğsüne yorgun mermi isabet ettiği anlaşılan kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

YAŞANAN TALİHSİZ OLAYA ALDIRIŞ ETMEDİLER

Sağlık ekipleri konuyla ilgili polise bilgi verirken, bahse konu bölgeye ulaşan polis ekipleri hem yaşanan olay nedeniyle hem de saat itibarıyla düğünün sonlandırılması gerektiğini söyledi. Mahalle halkı ise polisin uyarılarını dikkate almadı ve yaşanan talihsiz olaya rağmen düğünü sürdürmek istedi.

Sokak düğününde dehşet! Göğsüne yorgun mermi isabet eden kadın yaralandı - 1. Resim

"ABİ SİZ GİDİN, BASIN MENSUPLARIYLA BİZ İLGİLENİRİZ"

Olayla ilgili bilgi edinen basın mensupları haber çalışması yapmak üzere bölgeye gitti. Polis ekipleri, çekim yapan basın mensuplarının kimliğini kontrol etti. Bu esnada, çok sayıda mahalleli basın mensuplarının işini engellemeye çalışıp, cihazlarındaki görüntüleri silmelerini istedi. Bir erkek şahıs ise polislere hitaben, "Abi siz gidin, basın mensuplarıyla biz ilgileniriz" dedi.

Polis ekipleri, düğünde silahla ateş açtığı belirtilen şahsın tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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