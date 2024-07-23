Faiz karar metninde yer verilmişti, bankalara talimat gönderildi! Merkez'den sterilizasyon hamlesi

Düzenleyen: Mesut Şahin 23 Temmuz 2024 17:33 - Güncelleme: 23 Temmuz 2024 17:44 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri

Faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası, karar metninde sterilizasyon vurgusu yapmıştı. Konuyla ilgili bankalara talimat gönderildi. Buna göre, Merkez Bankası, sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.