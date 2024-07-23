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Faiz karar metninde yer verilmişti, bankalara talimat gönderildi! Merkez'den sterilizasyon hamlesi

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Ekonomi Haberleri

Faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez Bankası, karar metninde sterilizasyon vurgusu yapmıştı. Konuyla ilgili bankalara talimat gönderildi. Buna göre, Merkez Bankası, sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi kapsamında satım yönlü altın ve döviz karşılığı swap ihaleleri düzenleyebilecek.

Merkez Bankası temmuz ayı faiz kararını bugün açıkladı. Faizi yüzde 50'de sabit bırakan Merkez'in karar metninde "sterilizasyon" vurgusu yapılmıştı. Bunun üzerine dikkat çeken bir gelişme yaşandı. 

BANKALARA TALİMAT GÖNDERİLDİ 

Bankalara gönderilen talimata göre, uygulanmakta olan para ve kur politikası çerçevesinde sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla satım yönlü altın karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı altın satışı) başlanmasına karar verildi.

Ayrıca, satım yönlü döviz karşılığı TL swap ihalelerine (valör tarihinde TCMB'nin TL karşılığı döviz satışı) başlanması kararlaştırıldı.

KARAR METNİNDE YER ALAN İFADE

Merkez'in karar metninde "Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenmeye devam edilecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır." ifadeleri yer aldı.

STERİLİZASYON (STERİLİZATİON) NEDİR?

Merkez bankalarının, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan para arzı artışlarının etkilerini dengelemek için yaptıkları açık piyasa işlemleridir. Örneğin merkez bankası döviz satın aldığı zaman para arzındaki artışı menkul değerler satışıyla piyasadan çekmeye çalışır ve bu şekilde döviz piyasasına yapılmış müdahaleyi sterilize etmiş olur.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
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