Faiz kararı sonrası yabancılardan ilk yorumlar: Bundan sonra ne olacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 500 baz puan faiz artışı kararı piyasada yabancı kuruluşlar tarafından olumlu karşılandı. Beklentilerin üzerindeki faiz artırım kararının enflasyon üzerinde olumlu etkisi olabileceği ifade edildi. Peki, ekonomistlere göre bundan sonra ne olacak? İşte ilk değerlendirmeler...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Perşembe günü gerçekleştirilen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 45'ten 50'ye çıkardı. Yabancı yatırım kuruluşları TCMB'nin kararını, enflasyonla mücadeledeki kararlı tavrına bağladı.

GÜÇLÜ BİR SİNYAL

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs'ın Türkiye raporunda, "TCMB'nin söz konusu faiz kararının, bankanın fiyat istikrarını sağlamaya dair kararlılığı ve geleneksel politikalara bütünüyle geçişe yönelik güvenilirliğini artırabileceğini düşünüyoruz. Faiz artırımının yerel seçimlere iki haftadan az bir süre kala yapılması sinyal etkisini daha da güçlendirdi" denildi.

Raporda, TCMB'nin, sıkılaşma eğilimini koruduğu ve mevcut para politikası durumunun aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsanana kadar korunacağını tekrarladığı kaydedildi.

TCMB'nin anketinde yıl sonu enflasyon beklentisinde görülen artışın büyük ölçüde geriye dönük bakışı yansıttığı belirtilen raporda, "Enflasyon beklentilerinin yükselmediğini düşünüyoruz. Söz konusu kararın yeni bir sıkılaşma döngüsünün başlangıcı olduğunu düşünmüyoruz. Bu adım, TL'de değer kaybı beklentilerinin önüne geçebilmek ve enflasyon beklentilerini düşürmek amacıyla atıldı" ifadeleri kullanıldı.

Raporda, enflasyonun yılın ikinci yarısında sert bir şekilde düşmeye başlamasıyla yıl sonunda yüzde 33'e gerilemesi ve TCMB'nin üçüncü çeyrekten itibaren faiz indirimlerine başlamasının beklendiği kaydedildi.

"CESARET VERİCİ VE OLUMLU"

Merkezi İngiltere'de bulunan çok uluslu yatırım bankası HSBC de müşterilerine gönderdiği raporda, TCMB'nin beklenmeyen faiz artırım kararıyla ilgili, "Yaklaşan seçimlere rağmen para politikasının kararlılıkla sıkılaştırılması cesaret verici ve olumlu" değerlendirmesinde bulundu.

Faiz koridorunun genişletilmesi kararının da gelecek dönemlerde TCMB'nin farklı önlemler ve/veya likidite yönetimi araçlarını kullanmaya devam edebileceğini gösterdiği kaydedilen raporda, TCMB'nin piyasa likidite koşullarını izleyeceği ve gerektiğinde sterilizasyon araçlarını kullanacağı bildirildi.

YENİDEN İYİMSER TARAFA GEÇTİ

Alman bankası Deutsche Bank da Türkiye ile ilgili yayımladığı raporda, yaklaşık 10 gün önce uzun TL carry trade pozisyonlarını kar ile kapattıklarını anımsatarak, TCMB'nin dünkü faiz kararının ardından yeniden TL'de uzun pozisyon almaya ilişkin güvenli hissettiklerini aktardı.

Yapılan son faiz artışının rezervler üzerindeki baskıları gevşeteceği öngörülen raporda, Türkiye'nin dezenflasyon hedeflerinin gitgide daha gerçekçi göründüğünün altı çizildi.