Nüfusu gündüz 96, gece 10 bin! 3 aday yarışıyor, dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır

Antalya'da nüfusu 96 olan bir mahalle, 31 Mart'a 83 seçmen ve 3 muhtar adayıyla girecek. Muhtar adaylarının kıyasıya rekabeti sürerken, 30'a yakın oy alan seçimin galibi olacak. Seçimde 2 rakibinin olduğuna işaret eden mevcut muhtar, "8 aza, adayın kendisi, varsa eşi, toplam 10 oy yapıyor. Dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır" dedi.

Yerel seçimlerde büyükşehir belediyeleri ve belediyeler adaylarıyla sıkça gündemde yer alsa da, muhtar adayları da çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor. Yurt genelinde 50 binden fazla muhtar olduğu bilinirken, adayların kıyasıya yarışında ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Antalya'nın önemli turizm noktalarından birisi olan ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Kaleiçi'nde bir mahallede, akşam ve gece saatlerinde nüfus 10 binlere kadar çıksa da kayıtlı nüfus sadece 96.

30'A YAKIN OY ALAN SEÇİMİN GALİBİ OLACAK

96 nüfuslu Tuzcular Mahallesi, 31 Mart seçimlerine 83 seçmeniyle girecek. Mahallenin muhtarlığı için 3 aday yarışırken, 30'a yakın oy alan seçimin galibi olacak.

Turizmin ve tarihin merkezi noktasında yer alan 4 mahalleli Kaleiçi’ndeki Tuzcular Mahallesi, özellikle iş yerlerinin ve eğlence mekanlarının fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Buna bağlı olarak mahallede ikamet edenlerin sayısı oldukça az. Tuzcular Mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtarla birlikte toplam 3 adayın girdiği yarışta, 83 oydan yeterli oyu alan zafere ulaşacak.

"AZALAR, ADAYIN KENDİSİ VARSA EŞİ HARİÇ DIŞARIDAN 17 OY ALAN SEÇİMİ KAZANIR"

Kaleiçi’nin Tuzcular, Barbaros, Selçuk ve Kılıçarslan olmak üzere 4 mahalleden oluştuğunu belirten Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin, en küçük mahallenin Tuzcular olduğunu ve 83 seçmenin yer aldığını söyledi.

Tüm seçmenleri tanıdığını ve içli dışlı olduklarını belirten Çetin, yaz aylarında yerli halkın yaylalara gittiğini ancak mahallenin nüfusunun turizm ve eğlence mekanları olması nedeniyle 10 bini bulduğunu kaydetti.

Muhtarlıkseçiminde 2 rakibinin olduğuna işaret eden Çetin, "8 aza, adayın kendisi, varsa eşi, toplam 10 oy yapıyor. Dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır" dedi.