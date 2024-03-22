Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Gündem > Nüfusu gündüz 96, gece 10 bin! 3 aday yarışıyor, dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır

Nüfusu gündüz 96, gece 10 bin! 3 aday yarışıyor, dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da nüfusu 96 olan bir mahalle, 31 Mart'a 83 seçmen ve 3 muhtar adayıyla girecek. Muhtar adaylarının kıyasıya rekabeti sürerken, 30'a yakın oy alan seçimin galibi olacak. Seçimde 2 rakibinin olduğuna işaret eden mevcut muhtar, "8 aza, adayın kendisi, varsa eşi, toplam 10 oy yapıyor. Dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır" dedi.

Yerel seçimlerde büyükşehir belediyeleri ve belediyeler adaylarıyla sıkça gündemde yer alsa da, muhtar adayları da çalışmalarını sıkı şekilde sürdürüyor. Yurt genelinde 50 binden fazla muhtar olduğu bilinirken, adayların kıyasıya yarışında ilginç görüntüler de ortaya çıkıyor.

Antalya'nın önemli turizm noktalarından birisi olan ve tarihi güzellikleriyle dikkat çeken Kaleiçi'nde bir mahallede, akşam ve gece saatlerinde nüfus 10 binlere kadar çıksa da kayıtlı nüfus sadece 96.

30'A YAKIN OY ALAN SEÇİMİN GALİBİ OLACAK

96 nüfuslu Tuzcular Mahallesi, 31 Mart seçimlerine 83 seçmeniyle girecek. Mahallenin muhtarlığı için 3 aday yarışırken, 30'a yakın oy alan seçimin galibi olacak.

Turizmin ve tarihin merkezi noktasında yer alan 4 mahalleli Kaleiçi’ndeki Tuzcular Mahallesi, özellikle iş yerlerinin ve eğlence mekanlarının fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Buna bağlı olarak mahallede ikamet edenlerin sayısı oldukça az. Tuzcular Mahallesi muhtarlığı için mevcut muhtarla birlikte toplam 3 adayın girdiği yarışta, 83 oydan yeterli oyu alan zafere ulaşacak.

Nüfusu gündüz 96, gece 10 bin! 3 aday yarışıyor, dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır - 1. Resim

"AZALAR, ADAYIN KENDİSİ VARSA EŞİ HARİÇ DIŞARIDAN 17 OY ALAN SEÇİMİ KAZANIR"

Kaleiçi’nin Tuzcular, Barbaros, Selçuk ve Kılıçarslan olmak üzere 4 mahalleden oluştuğunu belirten Tuzcular Mahalle Muhtarı Uğur Çetin, en küçük mahallenin Tuzcular olduğunu ve 83 seçmenin yer aldığını söyledi.

Tüm seçmenleri tanıdığını ve içli dışlı olduklarını belirten Çetin, yaz aylarında yerli halkın yaylalara gittiğini ancak mahallenin nüfusunun turizm ve eğlence mekanları olması nedeniyle 10 bini bulduğunu kaydetti.

Muhtarlıkseçiminde 2 rakibinin olduğuna işaret eden Çetin, "8 aza, adayın kendisi, varsa eşi, toplam 10 oy yapıyor. Dışarıdan 17 oy alan seçimi kazanır" dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
14 ilde 'Sibergöz-28' operasyonu! 34 şüpheli yakalandı - Gündem14 ilde 'Sibergöz-28' operasyonu! 34 şüpheli yakalandıAkşener: Biz Türkiye'yi kurtaracağımızı düşünürken arkadaşlar dümen içindeymiş - GündemAkşener'den eski ortaklarına "dümenci" suçlaması3 katlı binada yangın! Küle dönen evden cansız bedeni çıkarıldı - Gündem3 katlı binada yangın! Küle dönen evden cesedi çıkarıldıSevgilisinin eski kocası evi bastı, camdan atlarken kaldırımdaki çocuğu hastanelik etti - GündemSevgilisinin eski kocası basınca camdan kaçmaya kalktıAnıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı - GündemTüyler ürperten anlar kameradaAnkara'da mobilya atölyesi alev alev! Yangına müdahale sürüyor - GündemAnkara'da mobilya atölyesi alev alev2,5 yaşındaki çocuk kreşte dehşeti yaşadı, anne babası gerçeği kameradan öğrendi - Gündem2,5 yaşındaki çocuk kreşte dehşeti yaşadıBurası Karadeniz! Mart ayında kar sürprizi - GündemBurası Karadeniz! Mart ayında kar sürpriziGörüntüleri viral olmuştu! Tek başına okey oynayan adam artık yalnız değil - GündemTek başına okey oynayan adam artık yalnız değilCHP'deki 'para sayma' soruşturmasında yeni gelişme: Onur Öksel ifade için adliyede - GündemOnur Öksel ifade için adliyede
Sonraki Haber Yükleniyor...