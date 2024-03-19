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İstanbul'da korku dolu anlar! Kadın muhtar adayının dükkanına kurşun yağdırdılar

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Bağcılar'daki Yavuz Selim Mahallesi’nde muhtarlığa aday olan Münevver Adan kabus dolu günler yaşadı. 3 adaydan biri olan Adan’ın seçim ofisi olarak kullandığı yere silahlı saldırı düzenlendi. Olayla ilgili konuşan kadın muhtar adayı, 4 gün önce de aynı durumu yaşadıklarını belirtti.

Olay saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yavuz Selim Mahallesi 1063. Sokak’ta yaşandı. Mahallenin muhtar adaylarından biri olan Münevver Adan, seçime sayılı günler kala kabusu yaşadı. Kadın muhtar adayına 4 gün arayla iki defa silahlı saldırı düzenlendi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Kadın muhtar adayının dükkanına kurşun yağdırdılar - 1. Resim

YÜZLERİNİ KAPATIP, PLAKASIZ MOTOSİKLETLE GELDİLER

Münevver Adan ve yakınları son saldırının ardından büyük panik yaşadı. Saldırıyı plakasız bir motosikletle gerçekleştiren zanlıların kim olduğu araştırılıyor. 

İstanbul'da korku dolu anlar! Kadın muhtar adayının dükkanına kurşun yağdırdılar - 2. Resim

4 GÜN ÖNCE DE AYNISINI YAŞADI

Son yaşanan olaydan yaklaşık 4 gün önce gece saatlerinde yine aynı kişiler olduğundan şüphelenilen şahısların, Adan’ın seçim ofisi olarak kullandığı yerin önüne gelerek 5 el ateş ettiği öğrenildi.

İstanbul'da korku dolu anlar! Kadın muhtar adayının dükkanına kurşun yağdırdılar - 3. Resim

"BUNU YAPAN ADAYLARDAN BİRİ"

Peş peşe düzenlenen saldırıların kendilerini korkutma amaçlı olduğunu dile getiren Münevver Adan, “Yavuz Selim Mahallesi muhtar adayıyım. Çalışmalarıma devam ediyorum. Yaklaşık 4 gün önce büronun önünde havaya 5 el ateş ettiler. Bugün tekrar havaya ateş ettiler. Sanırım bizi korkutmak amacıyla yapıyorlar. Kim olduklarını bilmiyoruz. Benimle birlikte 3 aday var, bunu yapan adaylardan biri. Polis ekipleri geçen gün çalışma yürüttü ancak plaka yok ve kafalarında kask olduğu için bir şey bulamadılar. Tutanaklarımız var. Bugün de geldiler ve tutanak tuttular. Sözlü bir tehdit de ulaşmadı. Geçen sefer de saat 02.00 civarlarıydı, havaya 5 el ateş edip gittiler. Büroya bakarak havaya ateş edip gidiyorlar. Biz bunun nedenini anlayamadık, bir can güvenliğimiz yok” ifadelerini kullandı.

Can güvenliğinden endişe ettiğini belirten Adan, şahısların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini bekliyor. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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