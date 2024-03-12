Muhtar adayı ilk icraatiyle takdir topladı! Sıfır atık için broşür yerine fidan dağıttı

Yerel seçime sayılı günler kala muhtar adayları vatandaşın oyuna talip olmak için dikkat çeken jestlerde bulunuyor. Elazığ'da da Akpınar Mahallesi muhtar adayı Orhan Deniz, broşür dağıtmak yerine vatandaşlara fidan dağıtarak oy istedi.

Akpınar Mahallesi muhtarlığına aday olan Deniz dağıttığı fidanlar ile mahalle sakinlerinin takdirini topladı.

Deniz, 'Sıfır Atık Projesine' destek için billboard, afiş ve el broşürleri yerine 'Fidan Bizden Meyve Sizden' sloganıyla 8 bin 100 meyve fidanı dağıttı.

Mahalle sakinleri fidanlar için Deniz'e teşekkür ederek seçimlerde başarılar diledi.

Konuyla ilgili konuşan Akpınar Mahalle muhtar adayı Orhan Deniz, ''Akpınar Mahallesi ve Elazığ genelindeki görüntü kirliliğine dikkat çekmek için billboard, afiş ve el broşürler gibi çevreyi kirleten materyaller yerine 'Sıfır Atık Projesine' destek için 'Fidan Bizden Meyve Sizden' sloganıyla kayısı, elma, kiraz, şeftali, ceviz, badem, erik ve vişneden oluşan 8 bin 100 karışık meyve fidanı dağıttık. Mahalle sakinlerimizin desteğiyle dağıttığımız fidanları toprakla buluşturduk'' dedi.