FED faiz kararı sonrası dolar, euro, altın ne olur? FED faiz kararı doları, borsayı nasıl etkiler?

13 Aralık 2023 21:12 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 21:15

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FED faiz kararı sonrası dolar, altın, borsa ve bitcoin ne olur? FED'in faiz kararları Türk Lirası'nı çeşitli yollarla etkileyebilir, ancak bu etkilerin doğası ve şiddeti, küresel piyasalardaki diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir. FED faiz kararı öncesi FED’in faizi sabit bırakması, artırması veya azaltması durumunda doların, altının, bitcoinin, borsanın ne olacağı merak ediliyordu. Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. İşte detaylar…

FED FAİZ KARARI SONRASI DOLAR NE OLUR?

FED'in faiz kararları genellikle dünya genelindeki diğer para birimleriyle birlikte Türk Lirası'nı da etkiler. FED, faiz oranlarını artırırsa veya azaltırsa, bu, yatırımcıların küresel piyasalardaki tercihlerini ve para akışını etkileyebilir.

Özellikle FED faiz oranlarını artırırsa, doların değeri genellikle yükselir. Bu durumda, Türk Lirası gibi diğer para birimleri, dolara karşı değer kaybedebilir. Bunun nedeni, yüksek dolar değeri nedeniyle yatırımcıların dolar cinsinden varlıklara yönelmeleridir.

Ancak bu etki doğrudan olmayabilir. FED'in faiz kararları, küresel piyasalarda risk algısını da etkileyebilir. Örneğin, FED faiz artırımıyla birlikte, yatırımcılar riskli varlıklardan kaçınabilir ve gelişmekte olan ülke para birimlerine olan talep azalabilir.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE OLUR?

FED'in faiz kararı genellikle altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Faiz oranlarındaki değişiklikler, altın fiyatlarını dolaylı olarak etkileyebilir.

Genellikle, faiz oranları yükseldiğinde, alternatif getiri sağlayan yatırım araçlarına olan talep artabilir. Yani, faiz oranları yükseldiğinde, bu durum dolar gibi diğer varlıkların cazibesini artırabilir ve altın gibi faiz getirisi olmayan emtialara olan talebi azaltabilir. Bu durum altının fiyatını olumsuz etkileyebilir.

Ancak, bu genel bir kuraldır ve piyasalardaki diğer faktörler de altın fiyatlarını etkileyebilir. Örneğin, ekonomik belirsizlik, jeopolitik riskler, enflasyon beklentileri gibi faktörler de altın talebini artırabilir ve fiyatlarını yükseltebilir.

Bu nedenle, FED'in faiz kararının altın fiyatları üzerindeki etkisi karmaşık olabilir ve birçok farklı değişkene bağlı olarak değişebilir. Yatırımcılar genellikle piyasadaki genel eğilimi, riskleri ve ekonomik göstergeleri de göz önünde bulundurarak altın gibi emtia yatırımlarıyla ilgili kararlarını verirler.

FED FAİZ KARARI SONRASI ALTIN NE OLUR?

FED'in faiz kararı, genellikle piyasalarda önemli bir etkiye sahip olabilir. Faiz oranlarının artırılması, genellikle ekonomiyi yavaşlatma amacı taşır. Bu durumda:

Borsa Düşebilir: Faiz oranlarının yükseltilmesi, şirketlerin borçlanma maliyetini artırabilir ve bu da karlılıklarını azaltabilir. Bu nedenle, yatırımcılar şirketlerin karlılığına dair endişe duyabilir ve hisse senetlerinde düşüş yaşanabilir.

Tahvil Getirileri Artabilir: Faiz oranlarındaki artış, sabit getirili menkul kıymetlerin (tahviller gibi) daha çekici hale gelmesine neden olabilir. Bu durumda, yatırımcılar hisse senetlerinden çıkarak tahvillere yönelebilir.

Döviz Kurları Etkilenir: Faiz oranlarındaki değişiklikler, o ülkenin para biriminin değeri üzerinde etkili olabilir. Faizlerin artması, o ülkenin para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yol açabilir.

Ancak her durum piyasalarda farklı tepkilere neden olabilir. FED'in faiz kararları, uzun vadede ekonomik dengeleri etkileyebilir, bu nedenle yatırımcılar, FED'in politika değişikliklerini dikkatle takip ederler ve buna göre stratejilerini güncellerler.

FED FAİZ KARARI BİTCOİN’İ NASIL ETKİLER?

FED'in faiz kararları genellikle finansal piyasalarda büyük dalgalanmalara neden olabilir. Faiz oranlarının artırılması, genellikle ekonomideki büyümeyi yavaşlatabilir çünkü borçlanma maliyetini artırır. Bu durum, riskli varlıkların, özellikle hisse senetleri veya kripto para gibi daha volatil varlıkların değerinde düşüşlere yol açabilir.

Bitcoin, bazen 'riskli' bir varlık olarak kabul edilir çünkü geleneksel finansal piyasalardan bağımsız olarak hareket edebilir. Ancak, genelde diğer piyasalardaki büyük dalgalanmalardan etkilenebilir. FED'in faiz kararlarına bağlı olarak, yatırımcılar genellikle daha güvenli limanlara yönelebilirler ve bu da kripto para gibi riskli varlıkların talebinde azalmaya neden olabilir.

Yine de, kripto para piyasaları oldukça karmaşık ve birçok faktöre bağlıdır. FED'in faiz kararlarının yanı sıra, dünya çapındaki regülasyonlar, benimsenme oranları, teknolojik gelişmeler ve genel ekonomik durum gibi birçok faktör kripto para birimlerinin değerini etkileyebilir. Bu nedenle, FED'in faiz kararlarının kripto para piyasasına etkisi, diğer faktörlerle birlikte değerlendirilmelidir.

NOT: Bu yazıda yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.