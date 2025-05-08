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Fed faizi sabit tuttu! Donald Trump'tan Powell'a ağır hakaret: Hiçbir fikri olmayan bir aptal

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fed faizi sabit tuttu! Donald Trump&#039;tan Powell&#039;a ağır hakaret: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed) piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıklamış ve faizi sabit bırakmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Fed Başkanı Jerome Powell'ı faiz kararı nedeniyle eleştirerek "Hiçbir fikri olmayan bir aptal." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, zaman zaman yaptığı sert söylemlerine bir yenisini daha ekledi. Fed'in faizi sabit bırakmasına sinirlenen Trump, Jerome Powell'a yüklendi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Trump, Powell ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum! Petrol ve enerji çok düştü, neredeyse tüm maliyetler düştü, neredeyse enflasyon yok, tarife parası ABD'ye akıyor."

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114471750357100883

TRUMP FAİZLERİN DÜŞMESİNİ İSTİYOR

Trump, faizlerin düşürülmesinden yana ve bunu her fırsatta dile getiriyor. Ancak Fed verilerle hareket ederek enflasyondaki olağanüstü bir yükselişin önüne geçmek için temkinli faiz politikasına devam ediyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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