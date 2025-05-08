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ABD’den yeni ticaret hamlesi! Trump 'büyük bir ülke' ile el sıkışacak

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü "büyük ve saygın bir ülke" ile bir ticaret anlaşması imzalayacaklarını açıkladı. ABD Başkanı yeni anlaşmaya dair daha fazla bilgi vermezken Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülke hakkında tahminlerde bulunuldu.

ABD Başkanı Trump, ABD'nin büyük ve saygın bir ülke ile yeni bir ticaret anlaşması yapacağını duyurdu.  Trump, Truth Social hesabından yaptığı duyuruda, yerel saatle perşembe sabahı 10.00'da bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirtti.

ABD’den yeni ticaret hamlesi! Trump 'büyük bir ülke' ile el sıkışacak - 1. Resim

ÜLKEYE DAİR SER VERİP SIR VERMEDİ

Trump, "Yarın sabah saat 10.00'da Oval Ofis'te büyük ve saygın bir ülkenin temsilcileriyle yapılacak önemli bir ticaret anlaşmasına ilişkin bir basın toplantısı olacak. Bu, diğer anlaşmaların ilki olacak." değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, söz konusu ülkenin İngiltere olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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