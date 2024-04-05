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Haberler > Ekonomi > Fitch dezenflasyon için tarih verdi: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına inecek

Fitch dezenflasyon için tarih verdi: Enflasyon 2025'te yüzde 30'un altına inecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fitch dezenflasyon için tarih verdi: Enflasyon 2025&#039;te yüzde 30&#039;un altına inecek

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 58, 2025'te ise yüzde 29'a düşeceğini tahmin etti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'de enflasyonun 2024'te ortalama yüzde 58, 2025'te ise yüzde 29'a düşeceğini tahmin etti.

Fitch, Türkiye'de iştirakleri olan Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türkiye'nin makroekonomik uyumundan, daha geleneksel ve tutarlı ekonomi politikalarına geçişinden faydalanması gerektiğini söyledi.

Fitch'e göre enflasyonun düşmesi, bağlı ortaklıkların net parasal kayıplarını azaltacak ve Türk lirasındaki daha yavaş değer kaybı, para çevrimi kayıplarından kaynaklanan olumsuz sermaye etkisini azaltacak.

Körfez İşbirliği Konseyi bankalarının Türk iştiraklerinin, 2023 yılında net parasal zararı 2,6 milyar ABD doları oldu.

Açıklamada şu bilgiler verildi:

"Türkiye TÜFE ortalamalarının 2024'te %58 ve 2025'te %29 olacağını varsayarsak, net parasal kaybın 2024'te yaklaşık 2,8 milyar ABD dolarına çıkmasını, ardından 2025'te yaklaşık 1,4 milyar ABD dolarına düşmesini bekliyoruz.

Enflasyondaki düşüş en azından beklentilerimizle aynı doğrultuda olursa Bu durum 2025'ten sonra da devam ederse, Körfez İşbirliği Konseyi bankaları muhtemelen 2027'den itibaren hiperenflasyon raporlamasını kullanmayı bırakacak."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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