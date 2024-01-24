Tatilden taviz vermiyoruz! Geceliği 10 bin lira otellerde yer yok

24 Ocak 2024 04:49 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 05:41

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Okulların ara tatil dönemine girmesi ile birlikte turizm merkezlerinde yoğunluk yaşanıyor. Uludağ, Palandöken, Kartepe, Kartalkaya ve Erciyes gibi kayak merkezlerinde otel doluluk oranları şimdiden yüzde 70’leri buldu. Sektör temsilcileri otellere müşterilerin gelmeye devam ettiğini belirterek hafta sonuna kadar doluluk oranlarının yüzde 80’leri bulabileceğini ifade ediyor.

Antalya ve Ege otellerine de ilgi var. Ayrıca Kapadokya, Abant ve Sapanca gibi butik tatil merkezlerinde de doluluk oranları yükseliyor. 22 Ocak-2 Şubat ara tatil döneminde 1,5 milyon kişinin tatile çıkacağı ifade ediliyor.

Bu rakamın büyük bir kısmı da otellerde konaklama yapacak. Turizmciler yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getiriyor. Tatil bölgelerini dolduran turist popülasyonuna bakıldığında ise yüzde yerli turist oranının 70’lere ulaştığı belirtiliyor.

3 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Ara tatil döneminde otellerde yoğunluk yaşanırken, fiyatlar da dudak uçuklatıyor. En pahalı lokasyon olarak Uludağ ön plana çıkıyor. Uludağ’ı Kartalkaya, Palandöken ve Kartepe takip ediyor. Antalya ve Ege otelleri kayak merkezlerine göre daha uygun tatil fırsatı sunuyor. Kapadokya’da da fiyatlar bu dönemde yüksek seyrediyor. Uludağ’daki pansiyonlarda gecelik, oda-kahvaltı konaklama kişi başı 1.500 liradan başlıyor. Ancak bu pansiyonların çoğu Bursa şehir merkezinde yer alıyor.

Kayak yapmak isteyenleri yarım saatlik bir yol bekliyor. Uludağ Millî Parkı’nın içinde yer alan tesislerde ise gecelik kişi başı konaklama fiyatları 3 bin liradan başlıyor. Ancak 5 yıldızlı bir otelde konaklamak isterseniz gecelik fiyat kişi başı 10 bin liraya kadar çıkıyor. Bu bölgedeki otellerde “her şey dâhil” sistem bulunmuyor. Oda kahvaltı verilen odalar dışında öğlen ve akşam yemeklerini tatilci cebinden ödemek durumunda kalıyor. Ayrıca kayak yapmak ve aktivitelere katılmak da ekstra ücretlendiriliyor. Kısacası Uludağ, Palandöken ya da Kartalkaya gibi kayak merkezlerinde 4 kişilik bir ailenin 5 günlük tatili 70 bin liradan başlayıp 150 bin liraya kadar çıkıyor.

GÜNEYİ YABANCI TERCİH EDİYOR

Antalya ve Egede’deki otellerde fiyatlar biraz daha makul. Yaz dönemi olmaması nedeniyle çok rağbet olamayan bu tesislerde her şey dâhil kişi başı 3 bin liraya kalmak mümkün. Ancak bu dönemde tesisleri yerliden çok yabancı turist tercih ediyor. Abant, Kapadokya ve Sapanca’daki tesislerde de gecelik oda kahvaltı fiyatlar 2 bin lira ile 5 bin lira arasında değişiyor. Bu tesisler kayak merkezlerinden daha uygun ve kış turizmine daha yatkın olması sebebi ile tercih ediliyor.

ARA TATİL FIRSATÇILARI

Ara tatil dönemini fırsat bilen bazı işletmelerin fiyatları normal döneme göre birden artırdığı görülüyor. Örneğin ara tatil döneminde 5 günlük 4 kişilik bir ailenin tüm tatil harcamaları ortalama 70 bin lira iken, tatilin hemen sonraki haftası fiyat 40 bin liraya düşüyor.

EKSTRA ÜCRETLER BÜTÇEYİ ARTIRIYOR

Uludağ’daki bir otel işletmecisi yaşanan yoğunlukla ilgili şu bilgileri veriyor: Bizler 4 ay gibi kısa süre çalışan işletmeleriz. Fiyatlarımızın yüksek olması bundan kaynaklanıyor. Her keseye uygun tatil alternatifleri var. Gecelik oda kahvaltı 2-3 bin liraya tesis de var. Ultra lüks hizmet veren ve geceliği 10-12 bin lira olan yerler de var. Ancak kış tatilleri yaz tatillerine göre her zaman daha pahalı olmuştur. Çünkü oteller ‘her şey dâhil’ hizmet vermiyor. Sabah kahvaltı sonrası tüm harcamaları cebinizden ödemek durumundasınız. Yeme-içme de çok ucuz denemez. Çünkü buradaki esnaf da 4 ay iş yapabiliyor. Ayrıca kayak takımı kiralamak veya ders almak da ücrete tabi. Bunlar bütçeyi artıran unsurlar” dedi.