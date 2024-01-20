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    • - Güncelleme Tarihi:

    Uludağ'daki 500 TL'lik çorba gündem oldu: Şef, çorbanın tarifini otel sahibine bile söylemiyor

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Uludağ'da bir otelde 500 TL'ye satılan dağ mantarı çorbası gündem oldu. Otel şefi, özel malzemeler kullandığı çorbanın tarifini otel sahibine bile söylemiyor.

    Uludağ&#039;daki 500 TL&#039;lik çorba gündem oldu: Şef, çorbanın tarifini otel sahibine bile söylemiyor
    Güncel Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden biri olan Uludağ'da bir oteldeki fiyatlar gündem oldu. En dikkat çeken ise dağ mantarı çorbasıydı. Dağ mantarı çorbası 500 TL, ızgara et fiyatının 3 bin 500 TL ve pizzanın fiyatının da 1250 TL'ye satılıyor.

    Uludağ'daki 500 TL'lik çorba gündem oldu: Şef, çorbanın tarifini otel sahibine bile söylemiyor

    Otelin şefi çorbanın tarifini sahibine bile söylemezken, özel malzemeler dikkat çekti.

    Uludağ'daki 500 TL'lik çorba gündem oldu: Şef, çorbanın tarifini otel sahibine bile söylemiyor

    'HAKKINI VERDİĞİNİ SÖYLÜYORLAR'

    "Otelimize gelen her 10 kişiden 5'i tadına bakıyor" diyen Otel Sahibi Ömer Faruk Kamburoğlu şöyle devam etti:

    "Biz bu çorbayı 4 yıldır yapıyoruz. Ama son bir kaç gündür fiyatlarıyla meşhur olmasıyla birlikte tadını da sevenler büyük bir rağbet gösteriyor. Otelimize gelen her 10 kişiden 5'i tadına bakıyor. Sanırım bu sezona yetiştiremeyeceğiz. Çünkü bunun içindeki mantarları adetli olarak alıyoruz, sanırım bu sezon çorbamız bitecek. Tabii ki şehire göre pahalı. Fakat içindeki 5 çeşit mantarın özel olması sebebiyle Uludağ maliyetleri artıyor. Tadına bakanlar da 500 TL olmasının hakkını verdiğini söylüyorlar."

    Uludağ'daki 500 TL'lik çorba gündem oldu: Şef, çorbanın tarifini otel sahibine bile söylemiyor

    Düzenleyen:  - Güncel
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Uludağ
    Haberler > Güncel > Uludağ'daki 500 TL'lik çorba gündem oldu: Şef, çorbanın tarifini otel sahibine bile söylemiyor
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