Antalya'daki otellerde ilginç tablo, misafier yerli çalışan yabancı

17 Aralık 2023 04:02 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 04:06

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ - Tatil turizminin yanında ‘lüks’, ‘golf’, ‘kongre’ ve futbol başta olmak üzere ‘spor’ turizminde önemli potansiyel taşıyan Antalya’nın Belek bölgesi, 2024 sezonuna erken rezervasyon açısından moralli giriyor. Cornelia Diamond Golf Resort & SPA Genel Müdürü Zafer Alkaya, erken rezervasyonda şu anda Rusya, İngiltere, Romanya ve BDT ülkelerinin iyi bir seyir takip ettiğini belirterek “İç pazarda da erken rezervasyon etkili bir rol alma aşamasına gelmiştir” dedi.

ERKEN REZERVASYONLA YÜZDE 40-45 AVANTAJ

Otellerinde yerli turistin bu yıl ilk kez yüzde 50’yi geçerek ilk sıraya yükseldiğini ifade eden Zafer Alkaya “2023 sezonu bir anlamda iç turizmin beklenmedik şekilde ivme kazandığı bir sezon olmuştur. Aynı ivmenin 2024 sezonu için de artarak devam edeceğini umuyoruz. Erken rezervasyon kültürü bizde de oluşmaya başladı. Yüzde 40-45 gibi bir fiyat avantajı söz konusu. 2024’e dair erken rezervasyon rakamlarındaki artış bizi umutlandırırken, bu kültürün Batı dünyasında uzun yıllardır olduğu gibi bizim ülkemizde de giderek yaygınlaştığını ve yerleştiğini görmekteyiz. İç piyasadaki bu olumlu gelişme, üst segment ürünlerin satışında sıkıntı yaşayan turizm hareketimizde önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bu da, Antalya ve Belek bölgesini bir ölçüde rahatlatmıştır” diye konuştu.

ÜRÜNLERİ HAK ETTİĞİ FİYATTAN SATALIM

2023’te turist sayısı bakımından rekor sayıya ulaştıklarını ancak özellikle ekonomik ürünlere ilginin yüksek olduğuna işaret eden Zafer Alkaya “Üst segment ürünler ise bu anlamda aynı ilgiyi görmedi. 2024 yılı için doğru stratejilerle, ‘doğru fiyat’ adımı ile amacını aşan indirimlerden kaçınarak, üst segment ürünlere yönelik turistlerin ilgisini yeniden güçlendirmek istiyoruz. Problemin çözümü turizmdeki tüm paydaşların üzerine düşeni yapabilmesindedir. Sürdürülebilir turizm için ürünlerimizi kesinlikle hak ettiği doğru fiyattan satmalı ve gereksiz indirimlerden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

PERSONEL İTHAL EDİYORUZ

Yunanistan’ın bazı adalar için kapıda vize vermesinin sektör açısından önemsenecek bir fark oluşturacağını düşünmediğini söyleyen Alkaya ‘Her şey dâhil’ sisteminin cazibesi sayesinde Türkiye’ye 50 milyon turistin geldiğini, Türklerin servis sektöründen kopmaya başladığını da kaydetti. Alkaya, şöyle konuştu: İnsan kaynağı sadece Antalya’nın değil ülkenin genel sorunu. Bizim insanımız yavaş yavaş servis sektöründen kopmaya başladı. Yapmak istemiyor bu işi. Kırsal kesimdeki bir kızımız eskiden çok rahatlıkla bize gelip çalışırdı. Artık gelmiyor. Başka sektörlere yöneldiler. Biz de o yüzden 150-200 yabancı personeli; Endonezya, Kırgızistan ve Kazakistan’dan ithal etmeye başladık mecburen.

72 ÜLKEDEN TURİST AĞIRLADI

Rusya, Ukrayna gibi Türkiye’nin önemli turizm pazarlarında yaşanan krizlerin turizmde pazar çeşitliliğinin önemini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkat çeken Alkaya, şunları kaydetti: Biz geçen yıl 72 ülkeden turist ağırladık. Amacımız her geçen yıl bu sayıyı artırmak. Örneğin, Almanya çok önemli bir lokomotif pazar. Ancak sadece yaş almış, emekli Almanlara hitap etmenin yanında, genç Almanları da ülkemize kazandırmamız gerekiyor. Bizim artık harcama eğilimi yüksek, farklı tatil anlayışına sahip genç jenerasyonu da ülkemize çekmemiz lazım.

KÖRFEZDE KULÜPLER PARA ÖDEMİYOR, ALIYOR

17 golf sahası ve 50 beş yıldızlı lüks oteliyle yılda 120 bine yakın golf oyuncusunu ağırlayan Belek’in önümüzdeki dönemde golf ve spor turizminde de öne çıkacağına dikkat çeken Zafer Alkaya “Özellikle İngilizler Belek’e golf için geliyorlar. Bizim otelimizde ise İngiliz turistlerin ağırlığı yüzde 30’u geçmiş durumda. Eskiden pansiyonları tercih eden İngilizler artık ailece 5 yıldızlı tesislerin potansiyel müşterisi hâline geldiler. Pek çok sayıdaki golf sahasıyla yılda 6 milyar dolar gelir elde eden, turizmdeki en büyük rakibimiz İspanya örneğinde olduğu gibi golf turizmine yeni yatırımlar yaparak biz de önemli bir turizm geliri elde etme şansını mutlaka yakalamalıyız. Son dönemlerde futbol başta olmak üzere spor turizminde Belek ciddi destinasyonlardan biri olabilecek şartlara sahiptir. Cornelia olarak 2023’te 20 takımın antrenmanına ev sahipliği yaptık. 2024’te 25 takım ağırlamayı planlıyoruz. Daha önce Avrupa’nın dev takımlarını ağırlıyorduk. O takımları kaybettik. İspanya ve Portekiz gibi rakiplerimiz fiyat kırdı. BAE, Katar, Bahreyn, Kuveyt buralara gidiyor çünkü buralarda para vermedikleri gibi üstüne de 1 milyon dolar para alıyorlar” diye konuştu.