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Geçmişte çöpe atıyorlardı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor, bir çay kaşığı bir kilogram ete eşdeğer

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Geçmişte çöpe atıyorlardı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor, bir çay kaşığı bir kilogram ete eşdeğer
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bir dönem bal üreticilerinin çöpe attığı protein deposu arı ekmeği, şimdilerde köylülerin yeni geçim kapısı oldu. Kilosu 3 bin liradan sayılan arı ekmeği için üreticiler, "Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram et ile eşdeğer proteine sahip. Akciğer hastalıkları, prostat, eklem ağrıları gibi birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor" diyor.

Bir dönem arıcılar tarafından çöpe atılan arı ekmeği, şimdilerde arıcılar için önem arz ediyor. Arıların, çiçek ve bitkilerden topladıkları polenleri kovana getirerek kendi enzimleriyle fermente etmesiyle üretilen arı ekmeği, zengin besin içeriği ile dikkat çekiyor.

Geçmişte çöpe atıyorlardı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor, bir çay kaşığı bir kilogram ete eşdeğer - 1. Resim

KİLOSU 3 BİN LİRA

Bir çay kaşığı arı ekmeğinin yaklaşık 1 kilogram ete eşdeğer miktarda protein barındırdığını ifade eden bal üreticileri, diyet yapan bireyler ve çocukların gelişimi için destekleyici gıda olarak sıkça tercih edildiğini söylüyor. Birçok hastalığa iyi geldiği iddia edilen arı ekmeğinin bir kilosu 3 bin liradan alıcı buluyor.

25 yıldır arıcılık yapan Engin Ekinci, "Son yıllarda ise arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor" şeklinde konuştu.

Geçmişte çöpe atıyorlardı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor, bir çay kaşığı bir kilogram ete eşdeğer - 2. Resim

"PROTEİN AÇISINDAN OLDUKÇA ZENGİN"

Arı ekmeği üretiminin son yıllarda arttığını ifade eden Ekinci, "Arı ekmeği olmazsa arı olmaz. Arıların ve tabiatın ham maddesidir. Arılar çiçekleri ve bitkilerin polenlerini kovanlarına bacaklarında getirerek kendi enzim ve salgılarını katarak bu yiyeceği üretiyorlar. İçerisinde yaklaşık olarak 22-23 çeşit amino asit barındırıyor. Protein açısından da oldukça zengin. Bir çay kaşığı arı ekmeği 1 kilogram et ile eşdeğer proteine sahip. Akciğer hastalıkları, prostat, eklem ağrıları gibi birçok hastalığa da iyi gelmesi ile biliniyor.

Geçmişte çöpe atıyorlardı! Kilosu 3 bin liradan satılıyor, bir çay kaşığı bir kilogram ete eşdeğer - 3. Resim

Arı ekmeğinin kilogram fiyatı 3 bin lira. Birkaç yıl önce arı ekmeğinin üretim yapılmıyordu bu çöp olarak atılıyordu. Son yıllarda ise arı ekmeği yerli arıcılarımız tarafından üretiliyor. Diyet yapan insanlar için çocukların gelişimi için de önerilen şifa deposu bir besin. Birçok farklı çiçekten oluşan çok şifalı bir besin" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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