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Kuryeye tekme tokat saldırı! Görüntüler 'Bu kadar da olmaz' dedirtiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir grup, tartıştıkları kuryeye tekme tokat saldırdı. Canını zor kurtaran kurye koşarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar kayıt altına alındı.

Yıldırım ilçesi Duaçınarı Vişne Caddesi'nde edinilen bilgilere göre paket teslimatı yapan kurye ile dönüş yapmak isteyen servis sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

KOŞARAK KAÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, araçtan inip kuryeye tekme tokat saldırdı. Darbelerden kurtulmak isteyen kurye koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kurye saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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