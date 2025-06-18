Kuryeye tekme tokat saldırı! Görüntüler 'Bu kadar da olmaz' dedirtiyor
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da bir grup, tartıştıkları kuryeye tekme tokat saldırdı. Canını zor kurtaran kurye koşarak bölgeden uzaklaşırken, o anlar kayıt altına alındı.
Yıldırım ilçesi Duaçınarı Vişne Caddesi'nde edinilen bilgilere göre paket teslimatı yapan kurye ile dönüş yapmak isteyen servis sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
KOŞARAK KAÇTI
Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, araçtan inip kuryeye tekme tokat saldırdı. Darbelerden kurtulmak isteyen kurye koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşananlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kurye saldırıdan yara almadan kurtuldu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar