Hem kendi canlarını hem insanların canını tehlikeye attılar! Trafikte korkutan anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Haziran 2025 08:55 - Güncelleme: 18 Haziran 2025 09:01 - Güncelleme:

İstanbul'da ters yönde ilerleyen araçlar tehlike saçtı. Bazı sürücülerin karşı şeride geçerek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kayda alındı.

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde çeşitli gerekçelerle karşı şeride girerek ters yön ihlali yapan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İlgili Haber Vatandaşın gözdesi gram altın! Güvenli liman gücünü artırıyor FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ Görüntülerde ters yönden hızla gelen araçların, karşı şeritte seyreden sürücülerle burun buruna geldiği ve muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar