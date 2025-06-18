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Hem kendi canlarını hem insanların canını tehlikeye attılar! Trafikte korkutan anlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Hem kendi canlarını hem insanların canını tehlikeye attılar! Trafikte korkutan anlar
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul'da ters yönde ilerleyen araçlar tehlike saçtı. Bazı sürücülerin karşı şeride geçerek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kayda alındı.

İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde çeşitli gerekçelerle karşı şeride girerek ters yön ihlali yapan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Görüntülerde ters yönden hızla gelen araçların, karşı şeritte seyreden sürücülerle burun buruna geldiği ve muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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