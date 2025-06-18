Hem kendi canlarını hem insanların canını tehlikeye attılar! Trafikte korkutan anlar
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
İstanbul'da ters yönde ilerleyen araçlar tehlike saçtı. Bazı sürücülerin karşı şeride geçerek hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin hayatını tehlikeye attığı anlar kayda alındı.
İstanbul'un Başakşehir İlçesi'nde çeşitli gerekçelerle karşı şeride girerek ters yön ihlali yapan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
Görüntülerde ters yönden hızla gelen araçların, karşı şeritte seyreden sürücülerle burun buruna geldiği ve muhtemel bir facianın eşiğinden dönüldüğü görülüyor.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar