Vatandaşın gözdesi gram altın! Güvenli liman gücünü artırıyor

İsrail-İran savaşı ve küresel ekonomik belirsizlik, yatırımcıyı güvenli liman olan altına yöneltti. Altın fiyatları rekor kırarken, bireysel yatırımcı yastık altına stok yapmaya başladı.

KAAN ZENGİNLİ İSTANBUL - Kuyumcularda yoğunluk yaşanması dikkat çekti. Özellikle yıl sonu için yapılan tahminler, ons altında 3.700 dolar seviyelerinin, gram altında ise 5.500 TL bandının mümkün olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 14 Mart - 6 Haziran tarihleri arasında kıymetli maden depo hesaplarında yaklaşık 6,8 milyar TL’lik bir artış yaşandı. Aynı dönemde dolar mevduatlarında 5 milyar dolardan fazla bir çözülme görülürken, avro ve altın hesaplarında belirgin artışlar yaşandı. Dolar yatırımcısının bir bölümü avroya geçerken, büyük bir kısmı da rotasını altına çevirdi.

İstanbul Kapalıçarşı’da kuyumculuk yapan Mehmet Ali Cankara “Son bir aydır altına olan ilgi normalin çok üzerinde. Hem yatırım hem de güvenlik amacıyla insanlar gram gram alım yapıyor. Genellikle çeyrek altın, tam altın değil, gram altın tercih ediliyor çünkü daha ulaşılabilir ve likiditesi yüksek. Özellikle İran’a saldırı haberinden sonra altın alımlarında bir patlama yaşadık” dedi. Bir başka kuyumcu Zeynel Danışman ise “Kadın müşterilerimiz genelde geleneksel takı alımı yaparken şimdi yatırım odaklı hareket ediyorlar. Gram altın hem bütçeye uygun hem de kazancı yüksek görüldüğü için daha çok tercih ediliyor. Savaş ortamı altına olan ilgili artırıyor. Fiyatlarının artacağı beklentisi ise yatırımcılar yastık altına stok yapıyor” şeklinde konuştu

Piyasa uzmanı Erol Gürçay, altındaki bu yükselişin sadece jeopolitik gerilimle sınırlı kalmadığını belirterek “Altın fiyatlarında yeni sıçramalar olabilir. Altın şu anda sadece bir kriz koruması değil, aynı zamanda yüksek getiri potansiyeli taşıyan bir yatırım aracına dönüştü” ifadelerini kullandı.