25 Aralık 2023 09:07 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 09:15

Gelir İdaresi Başkanlığı kadrosunu yeni alacağı 1321 gelir uzman yardımcısı ile güçlendirecek. GİB, bu kapsamda yeni bir personel alımını Resmi Gazete'de yayımladığı ilan kamuoyuna duyurdu.

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Öte yandan merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuru şartları açıklandı.

Buna göre, Ankara için 50 taşra teşkilatı için 1271 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.

KPSS SINAVIN ASGARİ PUAN ARANACAK

Adayların sınava katılabilmesi için 2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS'de belirlenen ilgili puan türlerinden asgari puanı almaları şartı aranacak.

Ayrıca sınavlara katılacak adayların 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.

MERKEZ TEŞKİLATI İÇİN BAŞVURULAR

Merkez teşkilatı için başvurular 7-28 Mart tarihleri arasında, taşra teşkilatı için başvurular ise 15 - 25 Nisan tarihleri arasında olacak.