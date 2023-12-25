Gelir İdaresi Başkanlığı 1321 gelir uzman yardımcısı alacak (Başvuru şartları ve tarihi)
GİB, 1321 gelir uzman yardımcısı alacağını Resmi Gazete’de yayımlanan ilan ile duyurdu. İşte başvuru şartları ve tarihi…
Gelir İdaresi Başkanlığı kadrosunu yeni alacağı 1321 gelir uzman yardımcısı ile güçlendirecek. GİB, bu kapsamda yeni bir personel alımını Resmi Gazete'de yayımladığı ilan kamuoyuna duyurdu.
BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI
Öte yandan merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilecek gelir uzman yardımcılığı için sınav başvuru şartları açıklandı.
Buna göre, Ankara için 50 taşra teşkilatı için 1271 gelir uzman yardımcısı istihdam edilecek.
KPSS SINAVIN ASGARİ PUAN ARANACAK
Adayların sınava katılabilmesi için 2022 ve 2023 yıllarında yapılan KPSS'de belirlenen ilgili puan türlerinden asgari puanı almaları şartı aranacak.
Ayrıca sınavlara katılacak adayların 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
MERKEZ TEŞKİLATI İÇİN BAŞVURULAR
Merkez teşkilatı için başvurular 7-28 Mart tarihleri arasında, taşra teşkilatı için başvurular ise 15 - 25 Nisan tarihleri arasında olacak.