Bakan Bak, 2024 yılını 'Hareketlilik yılı' ilan ediyoruz

19 Aralık 2023 20:24 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 20:41

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile yaptığımız protokol kapsamında da asansörlere yerleştirilen karekod ile kullanıcılarımız artık asansör takip sistemi (ASTAK) üzerinden asansörlerin periyodik kontrollerini takip edebiliyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: 2024 hedefimizde daha çok hareket eden, daha çok spor yapan, daha hareketli bir Türkiye var. Bu hedef doğrultusunda; toplumumuzun tümünün gelişimini ve hareketini sağlamak amacıyla 2024 yılını "Hareketlilik Yılı" ilan ediyoruz.

ayrıntılar geliyor..