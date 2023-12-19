Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim...

19 Aralık 2023 17:42 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 17:45

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Esenler Tuna Eğitim Vadisi'nin açılış töreni sırasında konuştu. Törene İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, okula bağışta bulunan Süleyman ile öğrenciler katıldı. Konuşması sırasında Tevfik Göksu'ya hitap edecekken bir anda susan Tekin, "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" dedi.

"BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAYI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ALIYOR"

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 56 bin okulunun olduğuna dikkat çeken Tekin, "Hem eğitim ortamlarının daha iyi hale gelmesi hem de sınıfların daha az ve eğitim öğretime uygun hale gelmesi için sürekli yatırım yapıyoruz. Yılda ortalama 4-5 bin adet derslik ihtiyacımız ortaya çıkıyor. Biz de bunları yapmaya çaba sarf ediyoruz" dedi.

Okul yapımı sırasında problemler yaşayabildiklerini belirten Tekin, "Bunlardan bir tanesi kaynak ayırmak. Geçtiğimiz günlerde 2024 Bütçe Görüşmeleri yaptık. AK Parti iktidarında her bütçe döneminde olduğu gibi bu yıl da genel bütçeden en büyük pay Milli Eğitim Bakanlığı'na ayrılmış durumda" diye konuştu.

Ayrılan kaynakların bazen ihtiyaçlara ve illerden gelen taleplere yetmediğinin altını çizen Tekin, "Yetmediği zaman da imdadımıza hayırseverlerimiz yetişiyor. Onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca belediye başkanlarımıza da teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

TEVFİK GÖKSU'YA İBB BAŞKAN ADAYI DİYORDU

Bakan Tekin, konuşmasında Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’ya hitap ederken "Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha" ifadesini kullandı. Bu sözler, sosyal medyada büyük ilgi gördü.