Tevfik Göksu, AK Parti'nin İstanbul'daki ilk icraatını açıkladı! 'İmamoğlu'nun köşkünü düşünce merkezine dönüştüreceğiz'

13 Aralık 2023 17:20 - Güncelleme Tarihi: 13 Aralık 2023 22:33

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde en kritik illerden biri İstanbul'da kıran kırana bir seçim olması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sürekli vurguladığı İstanbul için AK Parti’de aday belirleme süreci ise devam ediyor.

AK Parti’de yapılan aday yoklamalarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri de Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, turkiyegazetesi.com.tr muhabiri Esra Aydoğdu'nun sorularını yanıtladı.

"İSTANBUL'DA 1,5 MİLYON KONUT YENİLENMELİ"

Esenler Belediyesi olarak kentsel dönüşüm noktasında nasıl bir evrede olduğu hakkında bilgilendiremlerde bulunan Esenler Belediyesi Başkanı Tavfik Göksu şöyle konuştu:

"Esenler'de yaklaşık 60 bin konut dönüşmüş durumda. Dönüşüm hızlı bir şekilde de devam ediyor. Çünkü kendtsel dönüşüm bir hayat kurtarma meselesidir. Artık 'İstanbul'da deprem olacak, deprem tehdittir' diye bağırmanın anlamı yoktur. Depremle ilgili yapılacak tek şey var konutları yenilemektir. İstanbul'da 2000 yılından önce yapılan 1.5 milyon yapı stoğunun yenilenmesi, 600 biininin de acil yenilenmesi lazım. Ülkenin geleceği söz konusudur. Mesele siyaset üstü bir meseledir. Devlet aklının, siyasi aklın ve toplumsal aklın odaklanması gerekir."

"İMAMOĞLU OTURDUĞU KOLTUKTAN İSTANBUL'A DEĞİL, 2028' BAKIYOR"

Hükümetin kentsel dönüşüme odaklandığını fakat bu odaklanmayı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin koordine etmesi gerektiğine dikkat çeken Göksu, İmamoğlu'na yönelik şu eleştirilerde bulundu:

"İstanbul'u yöneten İBB Başkanı, sadece büyükşehrin masası ve kasasıyla ilgileniyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gücünü arkasına alarak CHP'yi dizayn etmeye çalışıyor. İstanbul'u sadece kendi kariyer planlama merkezi olarak görüyor. 'Bu şehre karşı sorumluluğum var, bu şehri arkama almam gerekir, bu şehrin hedefleri var ve bunları tayin etmem lazım' diye bir hedef yok. Önceki hedefi cumhurbaşkanı olmaktı, olmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı aday adayı oldu, kaybettiler. Sonra CHP genel başkanı olmak istedi, onu da beceremeyince Cumhuriyet Halk Partisi eş genel başkanı oldu. CHP'yi dizayn etmekle meşgul. Şimdi İstanbul'da oturduğu koltuktan İstanbul'a değil, 2028'deki başka bir siyasete bakıyor. Oturduğu koltuğun verdiği günü İstanbul için değil, kendi kariyer planlaması için kullanıyor."

"2020'DE İETT ARAÇLARININ ARIZA SAYISI 247 BİN"

Anketlerin mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu "başarısız" görüdüğünü belirten Göksu, "İstanbul'un hanımefendilerine ve beyfendilerina soruyorum: İstanbul'da son 5 yılda toplu taşıma da 'şu da iyi oldu' dediğiniz bir şey oldu mu? 2020 yılında İETT araçlarının arıza sayısı 247 bin. Kendi dönemlerinde araç arazaları yüzde 50-620 arttı. Neden? Çünkü araç yenilemiyorlar. Parti kaynakları partizanca başka şeylere kanalize ediliyor" diye konuştu.

TEVFİK GÖKSU ADAY OLACAK MI?

"31 Mart'ta yapılması planlanan yerel seçimlerde aday olacak mısınız?" sorusuna ise "Nasip" diye cevap veren Göksu, "Akıl oyun kurara kader gülermiş. Biz inançlı insanlarız. Emeğimizi gayretimizi ortaya koyarız. Gerisi takdiri ilahi" dedi.

AK PARTİ'NİN İLK İCRAATI OLACAK

31 Mart'ta İstanbul'u AK Parti'nin alacağına inandığını belirten Göksu, "İnşallah gelir gelmez AK Parti'nin ilk yapacağı işlerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Rumeli Hisarı'nda kendine yaptığı köşkü, İstanbul düşünce merkezine dönüştürmek olacak" dedi.