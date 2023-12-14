Tevfik Göksu TGRT Haber'e konuştu! "İBB'de kayıp 127 milyar TL nerede?"

14 Aralık 2023 06:39 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 06:39

Editör: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yerel seçimlere dört ay gibi bir süre kaldı. Adaylar ise henüz netleşmedi. AK Parti’de yapılan yoklamalarda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) için adı geçen isimlerden biri de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu...

Aynı zamanda İBB AK Parti Grup Başkanvekili olan Göksu, TGRT Haber’de Cem Küçük’ün sunduğu Günaydın Türkiye programına katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Adaylığı için “Nasip” diyen Tevfik Göksu “Kamuoyunun tartışmaları devam ediyor. Her kim aday olursa olsun şuna inanıyorum; 31 Mart 2024’te ‘Yeniden İstanbul’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Göksu şunları aktardı:

Trafik: Ulaşılma ilgili çok acil bir plan ortaya konması gerekiyor. Oysa İBB Ulaşım Mastar Planı bile güncellenmedi. Bunu yapmadan ulaşımdaki sıkıntıları çözme ihtimaliniz yok.

Kentsel dönüşüm: 1,5 milyon yapı stokunun yenilenmesi, 600 bininin de acil dönüştürülmesi lazım. 4,5 yılda ne yaptılar? 4 bina yenilediler, internet sitesi kurdular, tsunami tabelası astılar, bol bol Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla polemiğe girdiler. Merkezden gelen ciddi bir kaynak var. Gelin bunu kentsel dönüşüm için harcayalım dedik fakat karşılık bulamadık.

Baraj: İBB, 1 metreküplük temiz su kaynağı oluşturdu mu? Hayır. Su takviye edilebilirdi, yeni alanlar açılabilirdi ama hiçbiri yapılmadı. 300 milyon lira borçla teslim ettiğimiz İSKİ’nin şu anda yaklaşık 14 milyar lira borcu var.

İşe alımlar: Dört ayda İBB’ye 8 bin 643 kişi girmiş. Büyük bir bölümü, şirketler ve taşeronlar üzerinden oluyor. Bu kadar işçi alımının izahı nedir?

Bütçe: 127 milyar lira para harcanmış ancak ortada iş yok. Acaba bu para CHP Kongresi’nin dizaynında mı kullanıldı? Bunu ben değil, CHP’li delegeler, yöneticiler ve teşkilat üyeleri söylüyor. İmamoğlu ‘Borçlanmak İstanbul’a ihanet. Ben kaynakları iki katına çıkaracağım’ dedi.

"İMAMOĞLU'NUN KÖŞKÜNÜ DÜŞÜNCE MERKEZİ YAPACAĞIZ"

Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sadece büyükşehrin masası ve kasasıyla ilgilendiğini iddia etti. Anketlerde İmamoğlu’nun ‘başarısız’ göründüğünü belirten Göksu “İstanbul’u sadece kendi kariyer planlama merkezi olarak görüyor. Hedefi cumhurbaşkanı olmaktı, olmadı. Cumhurbaşkanı yardımcısı aday adayı oldu, kaybettiler. Sonra CHP genel başkanı olmak istedi, onu da beceremeyince eş genel başkanı oldu. Partiyi dizayn etmekle meşgul. Şimdi oturduğu koltuktan İstanbul’a değil, 2028’deki başka bir siyasete bakıyor” dedi. Göksu, 31 Mart’ta seçimi kazanacaklarını vurgulayarak “İnşallah gelir gelmez AK Parti’nin ilk yapacağı işlerden bir tanesi İmamoğlu’nun Rumeli Hisarı’nda kendine yaptığı köşkü, İstanbul düşünce merkezine dönüştürmek olacak” şeklinde konuştu.

230MİLYON AVRO BORÇLA METRO VE TRAMVAY ALINACAK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nde, Kadıköy-Kaynarca-Sabiha Gökçen ile Pendik-Sabiha Gökçen Metro Hattı’nda kullanılması maksadıyla 100 metro aracının temini görüşüldü. Proje için 150 milyon avro (4.7 milyar TL) dış borçlanma yapılabilmesi istendi. Meclis, bunu oy birliğiyle kabul etti. Ayrıca Topkapı-Mescid-i Selam Tramvay Hattı’nda kullanılmak üzere 34 tramvay aracı alımı da görüşüldü. Bunun için istenilen 79 milyon 900 bin avro (2.5 milyar TL) dış borçlanma talebi de Meclis’ten geçti.