Muharrem İnce: "İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz"

12 Aralık 2023 12:23 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 12:24

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli'de düzenlenen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katıldı ve toplantı sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"GÜÇLÜ DESTEK"

Görüşmenin yerel seçim bağlamında gerçekleştiği ve İnce'nin İstanbul'a yönelik desteğini vurgulayan İmamoğlu, "Karşılıklı olarak İstanbul'u konuştuk. Muharrem İnce'nin İstanbul'a sağlayacağı güçlü destek konusundaki taahhüdünü net bir şekilde ifade etti. Ben de bu olumlu durumdan dolayı oldukça memnunum. Bugün, gerçekleşen görüşmenin detaylarını ve Muharrem İnce'nin olumlu tutumunu parti liderimle paylaşacağım" dedi.

MUHARREM İNCE: İMAMOĞLU'NU DESTEKLEYECEĞİZ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce de İmamoğlu ile görüşmesinin ardından gazeteci İsmail Saymaz'a konuşarak, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceklerini açıkladı.

"İstanbul’da Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğiz" diyen İnce, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bu hafta bir araya geleceğiz. Biz İstanbul’u konuştuk. Gerisini Ekrem Bey'le konuşmadık. Onu Özgür Bey'le konuşacağız" şeklinde konuştu.

"MEMLEKET PARTİSİ YETKİYİ BANA VERDİ"

Partisinin yetkilendirmesi doğrultusunda görüşmeleri sürdürdüğünü belirten İnce, "Memleket Partisi yetkiyi bana verdi Parti Meclisi’nde. Ben de görüşmeleri sürdürüyorum. Gerekli gördüğümde PM’yi yeniden toplarım" ifadelerini kullandı.

"Memleket Partisi’nin ittifaktan çıkarı ne olacak?" sorusuna İnce, "AK Parti’ye belediyeleri kaptırmamış olacağız. Bundan daha önemli bir şey yok. 21 yıldır bu ülkeyi yöneten kötü bir iktidar var. Bu iktidardan kurtarmış olacağız. Biz de elimizi taşın altına sokacağız" yanıtını verdi.

AKŞENER'LE RANDEVU TALEBİ

İnce ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den bu hafta randevu talep edeceğini ifade etti.