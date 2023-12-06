İYİ Parti kapıları kapatınca CHP dümeni İnce'ye kırdı! İmamoğu ile başbaşa görüşme

6 Aralık 2023 18:42 - Güncelleme Tarihi: 6 Aralık 2023 21:54

Editör: Şeyda Karaca / Kaynak: Sözcü TV

Yerel seçimlere kısa bir süre kala partiler çalışmalarına hız verirken, muhalefet cephesinde CHP’nin ittifak arayışı sürüyor. İlk teklifini 6’lı Masa’nın eski ortağı İYİ Parti’ye götüren CHP, Meral Akşener’in ittifaka kapalı olduklarını söylemesine rağmen şansını denedi. Ancak İYİ Parti GİK toplantısından da CHP ile ittifaka ‘hayır’ çıktı. İYİ Parti 81 ilde seçimlere kendi adayları ile gireceğini duyurdu.

CHP DÜMENİ İNCE'YE KIRDI

Bunun üzerine CHP, rotayı partinin eski üyesi olan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’ye çevirdi. İnce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kaset kumpasına uğradığını belirterek seçime birkaç gün kala yarıştan çekilmiş ve sessizliğe gömülmüştü. Yerel seçimlerde Memleket Partisi’nin yol haritası ne olacak merak edilirken, CHP Muharrem İnce’nin kapısını çaldı.

İMAMOĞLU'NDAN MEMLEKET PARTİSİ'NE İŞBİRLİĞİ TEKLİFİ

Sözcü’den İsmail Saymaz’ın iddiasınagöre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İnce’ye ittifak teklifi götürdüğü baş başa bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Saymaz’a İnce’nin ittifaka yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

"SICAK BAKIYORUM"

Saymaz'a konuşan İnce de görüşmeyi doğrulayarak, seçimde işbirliği meselesini ele aldıklarını ve işbirliğine de sıcak baktığını söyledi.

İnce'nin görüşmede İmamoğlu'na, "Siz İstanbul'u 13 bin oy farkla almıştınız. Memleket Partisi ise cumhurbaşkanı adayı seçime girmediği halde İstanbul'da 100 bin üzerinde oy aldı. Dolayısıyla bu oy da İstanbul'un kazanılmasına etki edecektir" dediği öğrenildi.

İZMİR İÇİN ADAY 'İNCE' İDDASI

İddiaya göre İmamoğlu ittifakın yanı sıra İnce’ye İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için de teklif götürebilir. İkili önümüzdeki günlerde tekrar bir araya gelecek.