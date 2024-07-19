Gözler not kararında! Dolarda Moody’s öncesi yatay seyir…

Dolarda son dakika! 19 Temmuz 2024 dolar fiyatı 33,10 TL’den güne başlıyor. Bu hafta 33,18 TL ile zirve yapan dolarda yatay görünüm sürerken; gözler kredi derecelendirme Moody’s’e çevrildi. ‘İki kademe not artışı’ da beklenti dahilinde bulunurken; kritik karar öncesi dolarda 33,03 TL destek ve 33,15 TL direnç olarak izleniyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Dolarda haftanın son işlem günü yatay bir görünümle başlıyor. 19 Temmuz 2024 dolar fiyatı, bankalar arası piyasada sabah saatlerinde 33,10 TL seviyesinde bulunuyor. Döviz bürolarında ise işlemler 33,05-33,15 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Bu hafta kurda 33,18 TL ile rekor seviye görülmüş, ardından fiyatlarda bir miktar gerileme yaşanmıştı.

BU SEVİYELERE DİKKAT

Türkiye piyasaları için haftanın en önemli gelişmesi bugün gerçekleşecek. Piyasalar kapandıktan sonra kredi derecelendirme Moody’s tarafından, not kararının açıklanması bekleniyor. Dolar cephesinde de kritik karar öncesinde 33,03 TL destek ve 33,15 TL direnç seviyesi olarak takip ediliyor.

Bu arada ilk işlemlerde Euro 36,07 TL ve Sterlin de 42,84 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.

OCAK AYINDA ‘PAS’ GEÇMİŞTİ

Son olarak 12 Ocak 2024’te Türkiye hakkında değerlendirme yapan Moody's; kredi notunu ‘B3’ olarak teyit etmiş, görünümü ise ‘pozitif’e yükseltmişti. Moody's’in Türkiye’yi değerlendirdiği mevcut seviye, aynı zamanda ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin de 6 basamak altında bulunuyor.

2 KADEME ARTIŞ GELİR Mİ?

Diğer derecelendirme kuruluşları Fitch ve S&P, bu yıl yaptıkları ilk değerlendirmede “not artışı” kararı alarak, Türkiye’yi, ‘yatırım yapılabilir’ seviyenin 4 kademe altına yükseltmişlerdi. Benzer bir kararın bu akşam Moody’s’ten de gelebileceği, kredi notunda 2 kademe birden artış gerçekleşebileceği belirtiliyor.

ÖNEMLİ GÖSTERGELERDE SON DURUM

Bu arada son günlerde gecelik TL faiz oranlarının, politika faiz oranı olan %50’nin altında kalmaya başladığı görülüyor. Bu gelişme, mevduat faizlerinde de gerilemeye sebep olurken, TCMB’den ek sıkılaşma hamlelerinin gelebileceği belirtiliyor.

Not kararı öncesinde Türkiye’nin CDS risk primi de; 250 sınırında, son ayların en düşük noktalarında seyrediyor.