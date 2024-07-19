Fiyatlar zirveden uzaklaştı! Altında rüzgâr tersine mi döndü?

Altında son dakika! 19 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2580 TL ve ons altın fiyatı 2425 dolardan haftanın son işlem gününe başlıyor. Fiyatlarda hafta ortasında görülen zirve seviyelerden %2 gerileme yaşandı. Altını yükselten FED ve Trump faktörlerinin geçerliliğini koruduğunu belirten analistler; hızlı yükseliş sonrası kâr satışı yaşandığını, ons altında 2420 dolar ve gramda 2570 TL desteklerinin önemli olduğunu vurguluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Altın fiyatlarında hızlı yükselişin ardından kâr satışları etkili oluyor. Bu hafta ons altın 2483 dolarla zirve yapmış, buna paralel olarak içeride gram altın da 2642 TL ile tüm zamanların rekorunu test etmişti. FED’in faiz indirimlerinin yaklaşması ve ABD seçimleri öncesi Trump’ın avantaj yakalamasının ardından jeopolitik risk algısının artması, altın fiyatlarını desteklemişti.

19 TEMMUZ ONS ALTIN FİYATI

Haftanın son işlem günü başlarken, 19 Temmuz 2024 ons altın fiyatında 2425 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Zirve seviyeye göre yaklaşık %2’lik gerileme yaşanıyor. ABD’de 10 yıllık tahvil faizleri %4,20’de yatay eğilimini korurken, dolar endeksinde 103,65’ten 104,25’e doğru yükseliş dikkat çekti.

19 TEMMUZ GRAM ALTIN FİYATI

Serbest piyasada 19 Temmuz 2024 gram altın fiyatı 2580 TL’den güne başlıyor. Kuyumcularda işlemler 2585-2625 TL alım ve satım aralığında seyrediyor. Çeyrek altın 4 bin 275 TL’den satılırken, Cumhuriyet altını 17 bin 575 TL’den fiyatlanıyor. Gram fiyatı da rekor seviyeye göre %2,3 düşüş kaydetti.

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ALTINDA BU SEVİYELERE DİKKAT

Ons altında önceki zirve olan 2450 dolar seviyesi direnç ve 2420 dolar destek olarak öne çıkıyor. Gram altında ise 2570-2555 TL destek bandının korunması önemseniyor. 2600 TL ise ilk direnç olarak öne çıkıyor. Analistler; altını yükselten sebeplerin hâlâ geçerli olduğunu bu sebeple düşüşlere kâr satışı olarak bakılması gerektiğini, desteklere yaklaştıkça da satışların da hız kesebileceğini ifade ediyor.

SON AÇIKLANAN VERİLER

Altın fiyatlarındaki coşkuda, FED’in eylülde “büyük ihtimalle” faiz indirimine başlayacağı etkili olsa da bir yandan veriler de takip ediliyor. ABD’de geçen hafta, 229 bin kişi beklenen işsizlik maaşı başvuruları 243 bin geldi. Beklentileri aşan veri, istihdamda soğumaya işaret ederek faiz indirimini destekliyor.

Bu arada Avrupa Merkez Bankası da dünkü toplantısında faiz oranlarını sabit tuttu. “Kısıtlayıcı” para politikasının devam edeceği ve “enflasyondaki gelişmelere göre indirimlerin geleceği” belirtildi.

FED’DEN İSTİHDAM VURGUSU

ABD’de ise faiz politikasında enflasyonu daha ön planda tutan FED üyeleri arasında, istihdama dair endişelerin de artmaya başladığı görüldü. Chicago FED Başkanı Austan Goolsbee; istihdamda daha fazla bir kötüleşme yaşanmadan faiz oranlarının indirilmesi gerektiğini söyledi. ABD’de işsizlik oranı; 2023 yılını %3,7 ile tamamlamıştı. Son açıklanan haziran verilerine göre %4,1 seviyesine kadar yükseldi.