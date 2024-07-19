Fiyatları uçuracak ‘Trump’ iddiası! Bitcoin, stratejik rezerv olma yolunda

Bitcoin’de son dakika! ABD seçimleri yaklaşırken ‘kripto para dostu’ Başkan Adayı Trump’ın büyük avantaj sağlaması, Bitcoin’i çok hızlı yükseltmişti. BTC’de 19 Temmuz 2024 işlemleri 64 bin dolara yakın devam ederken, müthiş bir iddia ortaya atıldı. Önümüzdeki hafta Trump’ın; Bitcoin’i, stratejik rezerv varlık olarak ilan edebileceği belirtiliyor. Bu gelişmenin BTC fiyatlarında orta ve uzun vadede ciddi yükselişleri destekleyeceği ifade ediliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de 5 Temmuz-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen sert yükselişin ardından kâr satışları takip ediliyor. Bu süreçte 53 bin 500 dolardan yukarı dönen BTC, 66 bin 150 dolara kadar tırmanmıştı. Son üç işlem gününde düşüşe geçen BTC fiyatında, 19 Temmuz 2024 işlemlerinde, 64 bin dolara yakın denge arayışı devam ediyor.

BTC’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Bitcoin’de dün ve bugün 63 bin 300 dolar desteğinin üzerinde “tutunma” isteği dikkat çekiyor. Son yükseliş dalgasının teknik olarak %23,6 düzeltme seviyesine de işaret eden bu desteğin korunması, pozitif seyir için önemli görülüyor. 65-66 bin dolar bandı ise ilk direnç bölgesi olarak takip ediliyor.

BİTCOİN’DE HEDEF VE BEKLENTİ

BTC’de son yaşanan yükselişte FED’in faiz indiriminin yaklaşmasının yanı sıra; kasımda yapılacak ABD seçimlerinde başkan adayı Donald Trump’ın büyük avantaj yakalaması da etkili oldu. Öte yandan Alman devlet kurumlarının BTC satışlarını tamamlaması da Bitcoin üzerindeki baskıyı hafifletti. Piyasada sadece Japon MT Gox borsası tarafından devam eden “dağıtım” süreci risk olarak yakından izleniyor.

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MÜTHİŞ TRUMP İDDİASI

Bu arada Başkan Adayı Donald Trump’ın, önümüzdeki hafta Nashville'de bir kripto para konferansına katılması bekleniyor. Daha önce ABD’yi Bitcoin üssü konumuna getirmek istediğini belirten Trump’ın, gelecek hafta da BTC’yi “stratejik rezerv varlık” olarak ilan edebileceği öne sürülüyor.

STRATEJİK REZERV NEDİR?

Ülkelerin Merkez Bankalarında tutulan bütün para ve parasal karşılığı olan kıymetli madenler, stratejik rezerv olarak biliniyor. Analistler, BTC için böyle bir kararın hayata geçmesi halinde; Bitcoin’in “dijital altın” gibi olacağını, büyük prestij kazanacağını, ülkelerin de BTC madenciliğine dahil olacağını, böylece Bitcoin fiyatlarında orta ve uzun vadede önemli yükselişlerin yaşanabileceğini belirtiyor.