Temmuzda dikkat çeken düşüşler! Otomobil hisselerinde Çinli BYD baskısı

Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi tarihî rekora yakın seyrederken; TOFAŞ Otomobil Fabrikaları ve Ford Otosan’da dikkat çeken gerilemeler yaşanıyor. Temmuzdaki zirve seviyelerine göre TOASO %15 ve FROTO %7,5 geriledi. Çinli dünya devi BYD’nin Türkiye pazarına giriş yapmasının ardından sektörde rekabetin artacağını belirten analistler; bunun, yerli üreticiler üzerinde baskı oluşturduğunu ifade ediyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL/ Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi son kapanışını 11.139’dan gerçekleştirdi. Dünkü işlemlerde 11.252 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören endekste, son 3 işlem gününde kararsız ve yatay bir görümüm öne çıkıyor. Bu arada BİST100’de son bir aylık yükseliş %6,4 olurken, yıl başından itibaren ise %49,1 prim dikkat çekiyor.

EN FAZLA YÜKSELEN HİSSELER

Borsada dün gerçekleşen işlemlerde THYAO, BIMAS ve AKBNK’ta para girişi yaşanırken; ISCTR, KCHOL ve TUPRS’ta para çıkışı görüldü. BİST100 endeksine dahil şirketlere bakıldığında; AGROT, ECILC, CWENE, MIATK ve TUKAS hisseleri %9,95-%3,75 arası primle en fazla yükselenler arasında yer aldı.

MOODY’S ÖNCESİ KRİTİK SEVİYELER

Bugün borsa kapanışının ardından kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s’ten, Türkiye hakkında not güncellemesi gelecek. Günlerdir borsada not artışı fiyatlanırken; beklentinin gerçekleşmenin ardından kâr satışları yaşanabileceği belirtiliyor. Endekste en kısa vadede 11.250 seviyesi direnç ve 11.050 seviyesi destek olarak takip edilecek.

DİKKAT ÇEKEN GELİŞMELER

Geçen hafta başında dünyanın en büyük elektrikli otomobil üreticisi olan Çinli BYD firması, 1 milyar dolarlık fabrika yatırımı taahhüdü ile Türkiye’ye giriş için imza atmıştı. 2026’nın sonunda üretime geçecek fabrika, yılda 150 bin araç kapasiteli olacak.

OTOMOBİL HİSSELERİNE NE OLDU?

Borsa tarihî zirveleri test ederken, BYD’nin imzasının ardından otomobil üreticisi hisselerde daha zayıf bir performans dikkatlerden kaçmadı. Analistler; sektörde rekabeti ciddi anlamda artıracak bu gelişmenin, iç pazara hâkim üreticilerin hisselerinde baskı oluşturmaya başladığını belirtiliyor.

TOASO VE FROTO’DA GÖRÜNÜM

Borsada temmuz ayında en yüksek 353,75 TL seviyesini gören TOFAŞ Otomobil Fabrikaları hissesi, son kapanışını 299,25 TL’den gerçekleştirdi. Böylece hisse, zirve seviyesine göre %15,41 değer kaybı yaşadı.

Yine Ford Otosan da bu ay en yüksek 1.144,00 seviyesini görmüştü. Son kapanışını 1,058’den yapan FROTO hissesinde temmuz zirvesine göre gerileme, %7,52 olarak gerçekleşti.

Türk Traktör, OTOKAR, Anadolu Isuzu, TÜMOSAN gibi ticari araç üreticilerinde de temmuz zirvelerine göre %4-%12 arası değer kayıpları yaşandı.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ ‘OLUMLU’

Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Otomotiv Sanayii Derneği Başkanı Cengiz Eroldu; yerli markaların, BYD ile rekabet edebileceğini belirterek, “Çinli markaların hammadde konusunda sıkıntısı yok. Biz ise ithal ediyoruz. Bu tarz yatırımlar artabilir ve bunlar, yerli markaları da daha diri tutacak” ifadelerini kullanmıştı.