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Gözler Samsun'da, üretim merkezi olacak! Başkan açıkladı, liste uzadı...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gözler Samsun&#039;da, üretim merkezi olacak! Başkan açıkladı, liste uzadı...
Samsun, Ekonomi, Sanayi, Teknoloji, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" kapsamında Samsun'da desteklenecek sektörleri açıkladı. Listede dikkat çeken sektörler yer aldı, işte detaylar.

Başkan Halit Doğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Yerel Kalkınma Hamlesi Programı" kapsamında Samsun’da desteklenecek sektörleri kamuoyuyla paylaştı.

SİLAHTAN TIBBI CİHAZA...

Program kapsamında Samsun’da desteklenecek yatırım konuları şu şekilde belirlendi: "Silah ve silah parçaları üretimi, akıllı filtre sistemleri üretimi, metal ve kauçuktan ticari araç aksam ve parçaları üretim tesisi, tıbbi cihaz üretimi."

Gözler Samsun'da, üretim merkezi olacak! Başkan açıkladı, liste uzadı... - 1. Resim

YATIRIMIN ADRESİ OLDULAR

Başkan Doğan, "Bugün geldiğimiz noktada Samsun; Makine Kimya Endüstrisinin savunma sanayi yatırımlarından, yabancı firmaların otomotiv alanındaki ilgisine; tıbbi cihaz üretiminden sanayi yatırımlarına kadar birçok alanda yatırımcıların gözdesi haline geldi. Samsun’umuz artık yatırımın adresi" diyerek şehrin sanayi vizyonuna vurgu yaptı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Açıklamasında emeği geçenlere de teşekkür eden Başkan Doğan, "Bu süreçte başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanımız ve Milletvekilimiz Sayın Mehmet Muş’a, kıymetli milletvekillerimize, Sayın Valimize ve tüm paydaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Doğan açıklamasını, "Hedefimiz belli; Samsun üretim merkezi olacak, Samsun’un evladı doğduğu yerde doyacak" sözleriyle tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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