Gurbetçiler pahalı tatil paketi yerine ev alıyor

ÖNDER ÇELİK'İN HABERİ / ANTALYA - Son yıllarda tatil masraflarında yaşanan artış turistik bölgelerde ev almayı daha mantıklı hâle getirdi. Özellikle ‘gurbetçi’lerin Antalya’daki projelere ilgisinin bu sebeple yoğun olduğu ifade ediliyor. RGüzel Group’un 500 milyon dolar yatırımıyla Antalya’da hayata geçirdiği Luviya’da da gurbetçilerin alımları öne çıkıyor.

İnşaat çalışmaları yüzde 20 seviyesine ulaşan projede; 730 konut, 104 markalı residence daire, 1 ofis bloku, 300 yatak kapasiteli 5 yıldızlı otel ve 55 bin metrekare büyüklüğünde 175 mağaza ile 30 eğlence ve gastronomi alanına sahip AVM yer alıyor.

DEVAM EDEN 6 KONUT PROJESİ VAR

Şirketin Antalya’da devam eden 7 projesi bulunuyor. Konyaaltı’nda inşasını tamamladığı ve 1 Eylül’de açılışını yapacağı Mercure Hotel haricinde diğer 6 projede 1.300 konut yer alıyor.

RGüzel Group Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel “2024 yılı satış hedeflerimizi yakaladığımız bir yıl oldu. Bu yılın ilk yarısı da açıkçası beklentilerimizin üzerinde bir hareketlilikle geçti. Luviya projemizde de ciddi anlamda bir taleple karşılaştık ve okulların açılmasıyla birlikte bu hareketliliğin artarak devam edeceği kanaatindeyim” dedi.

300 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

Luviya’da çeşitli ödeme planlarıyla 30 aya kadar vadelendirme seçenekleri sunduklarını anlatan Güzel, projede satışa çıkan konutların yüzde 65’inin satıldığını aktardı.

1+1 dairelerin 300 bin, 2+1 dairelerin 400 bin dolardan başladığı projenin AVM bölümüyle ilgili GYO, GYF çalışması fikirlerinin olduğunu kaydeden Güzel, şunları söyledi:

“Antalya çok sayıda yabancı turisti çektiği gibi şehrimize gelen misafirlerin de daimî olarak yaşamak istediği bir yer konumunda. Bu anlamda Antalya’da yaşayan önemli sayıda İngiltere, Rusya ve Ukrayna vatandaşı bulunuyor. Antalya bu özelliğiyle de son derece kozmopolit bir şehirdir. Projemizin satış ofisi inşa edildiğinden bugüne Antalya’da yaşayan yabancılar da ofisimizi ziyaret edip bilgi alıyor. Mutlaka bu ilgi artarak devam edecektir. Bugün geldiğimiz noktada projeden konut alımı yapan yatırımcıların yüzde 90’ını Türk vatandaşları oluşturuyor. Yaklaşık yüzde 10 civarında yabancı alıcı bulunurken gurbetçilerin de yoğun bir ilgisi mevcut. Gurbetçilerimiz Luviya’dan konut alımı yaparken peşin alım yapmayı tercih ediyor. Firma bünyesinde sunduğumuz vadelendirme seçenekleri veya kredi kullanımı gibi seçeneklere yönelmiyorlar. Bu ilgi bu projenin lansmanı öncesinde başlamıştı. Tahminimiz doğrultusunda projenin tamamlanmasıyla birlikte Luviya’nın konutlarının yaklaşık yüzde 20-25’i gurbetçi vatandaşlarımızın olacaktır.”

YENİLENEBİLİR ENERJİYE DEVAM

İnşaat, iklimlendirme ve enerji gibi üç ana sektörde faaliyet gösterdiklerini anlatan Rıdvan Güzel, “İklimlendirme alanında uzun yıllardır Mitsubishi’nin Türkiye kurumsal proje distribütörüyüz. Bugüne dek Türkiye’nin en büyük özel sektör yapılarından, kamu binalarına kadar dev projelerin iklimlendirme projelerini tamamladık. Enerji alanında da Mersin, Karaman ve Burdur’da güneş enerjisi santrallerimiz bulunuyor. Bu alandaki yatırımlarımıza önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz. Yenilenebilir enerji ülkemizin önündeki en önemli faktörlerin başında geliyor ve bizler de bu alanda projeler geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.