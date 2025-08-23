Antalya'da sahte alkol operasyonu! 7 şüpheli yakalandı

Antalya'da "sahte-kaçak alkol imalatçılarına" yönelik Jandarma tarafından operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyon sonrası 119 bin 500 litre sahte/kaçak alkol ele geçirdiklerini kaydederek 7 şüpheliyi yakaladıklarını belirtti.

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya’da 5 ayrı adreste sahte-kaçak alkol üretimi yapıldığı ve piyasaya sürüleceğinin tespit edilmesi üzerine operasyon düzenledik.

Antalya Valimizi, operasyonu koordine eden Antalya Cumhuriyet Başsavcılığımızı, Jandarma KOM Daire Başkanlığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Antalya İl Jandarma Komutanımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum. Sahte alkol üretimi sadece bir suç değil; toplum sağlığını tehdit eden ölümcül bir tuzaktır."