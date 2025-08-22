Tüketiciler ‘daha düşük faiz’ için frene bastı! Konut, taşıt, ihtiyaç kredisinde en ucuz oranlar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Merkez Bankasının politika faizinde indirime gitmesi ve enflasyonda düşüş trendinin sürmesiyle birlikte, tüketici kredisi faiz oranlarında da gevşeme devam ediyor. Bu süreçte kredi hacminde de yükseliş yaşanıyor. Ancak BDDK tarafından açıklanan son veriler tüketicinin kredide “frene bastığını” gösterdi.

8 MİLYAR LİRALIK DÜŞÜŞ

15 Ağustos ile sona eren haftada TL cinsinden tüketici kredilerinin toplam hacmi 2 trilyon 446 milyar 412 milyon TL olarak gerçekleşti. Bir önceki haftada ise kredi hacmi 2 trilyon 454 milyar 318 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece 1 haftalık süreçte kredi hacmine yaklaşık 8 milyar liralık bir düşüş kayıtlara geçti.

EN UCUZ KONUT KREDİLERİ

Tüketici kredileri arasında yer alan konut kredilerinde ise geçen hafta 2,6 milyar liralık artış yaşandı ve toplam konur kredisi hacmi 601 milyar 201 milyon TL oldu.

Bu hafta bankalarca sunulan en ucuz konut kredileri ise şöyle sıralandı:

-Ziraat Bankası: %2,69

-Kuveyt Türk: %2,77 (Kâr payı oranı)

-Halkbank: %2,79

-Vakıf Katılım: %2,79 (Kâr payı oranı)

-TEB: %2,85

1 MİLYON TL KREDİ/120 AY VADE

Konut kategorisinde en düşük oran dikkate alındığında örnek geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 1 milyon TL

-Kredi oranı: %2,69

-Kredi vadesi: 120 ay

-Aylık taksit: 28 bin 60 TL

-Toplam geri ödeme: 3 milyon 367 bin 284 TL

EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

Taşıt kredisi hacminde ise ivme kaybı devam ediyor. Geçen hafta yaklaşık 1,4 milyar liralık gerileme yaşandı ve toplam taşıt kredisi hacmi 54 milyar 368 milyon TL oldu.

Bu hafta bankalarca 2 yıl vadede sunulan en ucuz taşıt kredileri şöyle sıralandı:

-Kuveyt Türk: %2,98 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,99 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,15 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,29

-Akbank: %3,45

300 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

Taşıt kategorisinde en düşük oran dikkate alındığında, 2 yıl vadede örnek geri ödeme tablosu şöyle:

-Finansman tutarı: 300 bin TL

-Finansman vadesi: 24 ay

-Finansman oranı: %2,98

-Aylık Taksit: 19 bin 423 TL

-Toplam geri ödeme: 467 bin 877 TL

EN UCUZ İHTİYAÇ KREDİLERİ

İhtiyaç kredisi hacminde de geçen hafta düşüş dikkat çekti. Yaklaşık 9 milyar liralık düşüşle toplam ihtiyaç kredisi hacmi, 1 trilyon 790 milyar 341 milyon TL’ye geriledi.

Bu hafta bankalarca 1 yıl vadede sunulan en ucuz ihtiyaç kredileri şöyle:

-TEB: %3,39

-On Dijital: %3,39

-Alternatif Bank: %3,39

-ING: %3,59

-QNB: %3,59

125 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

İhtiyaç kategorisinde en düşük oran dikkate alındığında, 1 yıl vadede örnek geri ödeme tablosu şöyle:

-Kredi tutarı: 125 bin TL

-Kredi vadesi: 12 ay

-Kredi oranı: %3,39

-Aylık Taksit: 13 bin 635 TL

-Toplam geri ödeme: 164 bin 344 TL