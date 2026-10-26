Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon'da inşa edilecek havalimanında 3 bin metre pist yapılacağını belirtti. Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanı olan proje için 100 milyon ton dolgu yapılacağını belirtti.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanının Trabzon'da hayata geçirileceğini

belirterek, proje çerçevesinde 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist inşa edileceğini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon Yeni Havalimanı Projesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilecek üçüncü havalimanının Trabzon'da hayata geçirileceğini belirten Bakan Uraloğlu, yeni havalimanının altyapı kapsamında şantiye kurulum çalışmalarına başlandığını açıkladı. Trabzon'un artan yolcu ve yük trafiğini karşılamak amacıyla yeni bir havalimanı inşa edeceklerini belirten Uraloğlu, "Mevcut havalimanımızın 2 bin 640 metre uzunluğundaki tek pisti ve tesisleri, artan yolcu ve yük trafiğinin ihtiyaçlarını karşılamakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle Trabzon'a daha yüksek kapasiteli, modern ve uluslararası standartlara uygun yeni bir havalimanı kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Havalimanı projesinde '3 bin metrelik pist' müjdesi! Trabzon'da denize 100 milyon ton dolgu yapılacak

DENİZE 100 MİLYON TON DOLGU

Trabzon Yeni Havalimanı'nın deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edileceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Ordu-Giresun ve Rize-Artvin havalimanlarının ardından Türkiye'nin deniz üzerine inşa edilen üçüncü havalimanını Trabzon'da hayata geçireceğiz. Yeni havalimanımızın altyapısı için denize 100 milyon ton dolgu yapacağız. Dolgu alanını deniz etkilerinden korumak amacıyla 6 bin metre uzunluğunda koruyucu mendirek inşa edeceğiz. Böylece yeni havalimanımızın pist, taksi yolu ve apron alanları için gerekli altyapıyı oluşturacağız" dedi.

Havalimanı projesinde '3 bin metrelik pist' müjdesi! Trabzon'da denize 100 milyon ton dolgu yapılacak

"3 BİN METRE UZUNLUĞUNDA YENİ PİST İNŞA EDECEĞİZ"

Yeni havalimanının teknik özelliklerine ilişkin de bilgi veren Bakan Uraloğlu, "Yeni havalimanımızda 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde pist inşa edeceğiz. Pistimize paralel olarak yine 3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde taksi yolu oluşturacağız. Ayrıca bin 370 metre uzunluğunda, 155 metre genişliğinde apron ile 400 metre uzunluğunda, 120 metre genişliğinde emniyet apronu yapacağız" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yeni pist ve apron alanlarıyla Trabzon'un hava ulaşım altyapısını güçlendireceklerini, yolcu ve yük taşımacılığı operasyonlarının daha emniyetli ve kesintisiz şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacaklarını kaydetti.

Havalimanı projesinde '3 bin metrelik pist' müjdesi! Trabzon'da denize 100 milyon ton dolgu yapılacak

YILDA 10 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Projenin üstyapı tesislerine ilişkin de açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, yeni havalimanında yıllık 10 milyon yolcu kapasiteli terminal binası inşa edileceğini bildirdi. Uraloğlu, "110 bin metrekare büyüklüğünde yeni terminal binası yapacağız. Bunun yanı sıra toplam 65 bin metrekarelik teknik blok, hava trafik kontrol kulesi ve destek binalarını da hayata geçireceğiz. Yeni havalimanımızla Trabzon'un artan hava ulaşımı ihtiyacına uzun vadeli çözüm sunacağız" dedi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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