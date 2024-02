Hükümetten emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler 5 bin liraya çıkarılıyor

Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle emeklilere yılbaşından önce ödenen 5 bin liralık ikramiyenin, Ramazan ve Kurban Bayramları için de verileceği belirtiliyor. Emeklilerin şu anda bayram ikramiyeleri 2 bin TL. Maaşlarda yeni iyileştirmeler yapılması da gündemde yer alıyor.

YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının, memur emeklileri ile eşitlenerek, yüzde 49,25 oranında artış yapılmasının ardından, hükûmet Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiyelerini de artırmaya hazırlanıyor.

2024 yılının ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmesinden sonra, bu konuda atılacak ilk adım bayram ikramiyeleri ile ilgili olacak. Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı konusunda farklı rakamlar konuşuluyordu. Ancak hükûmet cephesinde yapılan değerlendirmelerde emeklilere bayramlarda ödenen 2 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılmasının gündeme geldiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, bu konuda hem hükûmette de hem AK Parti’de bir konsensüs oluşmuş durumda. Ekonomi yönetimi ile de emekli ikramiyelerinin artırılması konusunda uzlaşma sağlandığı ifade edildi.

YENİ İYİLEŞTİRMELER DE GÜNDEMDE

Bayram ikramiyelerinin artırılması için TBMM’den kanun çıkması gerekiyor. AK Parti kaynakları, mahallî seçimler sebebiyle şubat sonu veya martın ilk haftasından itibaren Meclis çalışmalarına ara verileceğini, eğer bir artış olacaksa, bayram ikramiyeleri ile ilgili kanun teklifinin bu tarihten önce TBMM gündeme gelebileceğini kaydetti.

Hükûmet ve AK Parti cephesinde emekli maaşlarında yeni iyileştirmeler yapılması da tartışılıyor. Ancak bu konuda, özellikle az prim ödeyenle çok prim ödeyen emekliler arasındaki makasın açılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Yeni iyileştirmeler konusunda henüz bir kararın ortaya çıkmadığı belirtilirken, seçim öncesinde bu adımın atılmasının ‘zor olduğu’ belirtiliyor.

İSTANBUL’DAKİ EMEKLİYE 2.500 TL

Bu arada, AK Parti’nin İstanbul vaatleri arasında yer alan emeklilere her ay 2.500 lira destek ödemesi yapılmasına yönelik uygulamanın da detayları belli oluyor. Bu doğrultuda, Murat Kurum’un seçimi kazanması hâlinde, İstanbul’da en düşük emekli aylığı alan, kirada oturan ve başkaca bir geliri olmayanlara her ay 2.500 lira destek ödemesi yapılacak. Bu şartları sağlayan bütün emeklilere ayrım yapılmadan destek ödemeleri her ay ‘İstanbul Kart’larına yüklenecek.

REFAH DÜZEYLERİ ARTACAK

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘Emeklikler Yılı’ sebebiyle emeklilerinin ekonomik beklentilerinin yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki gün emekli dernekleri ile bir araya gelerek, emekliler yılı sebebiyle atılacak adımları istişare etti.

Işıkhan “2024 yılı boyunca emeklilerimizin refah düzeylerini ve hayat kalitelerini yükseltmek için atacağımız adımları istişare ettik. Emeklilerimize duyduğumuz saygı ve minnettarlıkla birlikte onların bilgi, tecrübe ve birikimlerinden faydalanarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Emeklilerimizin refah düzeyini ve yaşam kalitelerini artırmak için yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.