Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Hükümetten emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler 5 bin liraya çıkarılıyor

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hükümetten emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler 5 bin liraya çıkarılıyor
    Emekli, İkramiye, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhuriyetin 100’üncü yılı sebebiyle emeklilere yılbaşından önce ödenen 5 bin liralık ikramiyenin, Ramazan ve Kurban Bayramları için de verileceği belirtiliyor. Emeklilerin şu anda bayram ikramiyeleri 2 bin TL. Maaşlarda yeni iyileştirmeler yapılması da gündemde yer alıyor.

    YÜCEL KAYAOĞLU'NUN HABERİ - SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarının, memur emeklileri ile eşitlenerek, yüzde 49,25 oranında artış yapılmasının ardından, hükûmet Ramazan ve Kurban Bayramlarında verilen ikramiyelerini de artırmaya hazırlanıyor.

    2024 yılının ‘Emekliler Yılı’ olarak ilan edilmesinden sonra, bu konuda atılacak ilk adım bayram ikramiyeleri ile ilgili olacak. Bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı konusunda farklı rakamlar konuşuluyordu. Ancak hükûmet cephesinde yapılan değerlendirmelerde emeklilere bayramlarda ödenen 2 bin liralık ikramiyenin 5 bin liraya çıkarılmasının gündeme geldiği öğrenildi.

    Edinilen bilgilere göre, bu konuda hem hükûmette de hem AK Parti’de bir konsensüs oluşmuş durumda. Ekonomi yönetimi ile de emekli ikramiyelerinin artırılması konusunda uzlaşma sağlandığı ifade edildi.

    YENİ İYİLEŞTİRMELER DE GÜNDEMDE

    Bayram ikramiyelerinin artırılması için TBMM’den kanun çıkması gerekiyor. AK Parti kaynakları, mahallî seçimler sebebiyle şubat sonu veya martın ilk haftasından itibaren Meclis çalışmalarına ara verileceğini, eğer bir artış olacaksa, bayram ikramiyeleri ile ilgili kanun teklifinin bu tarihten önce TBMM gündeme gelebileceğini kaydetti.

    Hükûmet ve AK Parti cephesinde emekli maaşlarında yeni iyileştirmeler yapılması da tartışılıyor. Ancak bu konuda, özellikle az prim ödeyenle çok prim ödeyen emekliler arasındaki makasın açılmaması gerektiğine dikkat çekiliyor. Yeni iyileştirmeler konusunda henüz bir kararın ortaya çıkmadığı belirtilirken, seçim öncesinde bu adımın atılmasının ‘zor olduğu’ belirtiliyor.

    İSTANBUL’DAKİ EMEKLİYE 2.500 TL

    Bu arada, AK Parti’nin İstanbul vaatleri arasında yer alan emeklilere her ay 2.500 lira destek ödemesi yapılmasına yönelik uygulamanın da detayları belli oluyor. Bu doğrultuda, Murat Kurum’un seçimi kazanması hâlinde, İstanbul’da en düşük emekli aylığı alan, kirada oturan ve başkaca bir geliri olmayanlara her ay 2.500 lira destek ödemesi yapılacak. Bu şartları sağlayan bütün emeklilere ayrım yapılmadan destek ödemeleri her ay ‘İstanbul Kart’larına yüklenecek.

    REFAH DÜZEYLERİ ARTACAK

    Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ‘Emeklikler Yılı’ sebebiyle emeklilerinin ekonomik beklentilerinin yanı sıra sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalara başladı. Bu doğrultuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan önceki gün emekli dernekleri ile bir araya gelerek, emekliler yılı sebebiyle atılacak adımları istişare etti.

    Işıkhan “2024 yılı boyunca emeklilerimizin refah düzeylerini ve hayat kalitelerini yükseltmek için atacağımız adımları istişare ettik. Emeklilerimize duyduğumuz saygı ve minnettarlıkla birlikte onların bilgi, tecrübe ve birikimlerinden faydalanarak hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa edeceğiz. Emeklilerimizin refah düzeyini ve yaşam kalitelerini artırmak için yeni hizmetleri hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Emekliİkramiye
    Haberler > Ekonomi > Hükümetten emekliye bayram müjdesi! İkramiyeler 5 bin liraya çıkarılıyor
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    TCMB Başkanı Erkan önemli anlaşmayı duyurdu! İspanya ile mutabakat zaptı imzalandı - EkonomiTCMB, İspanya ile mutabakat zaptı imzalandıBorsadan rekor kapanış! Yabancılar hisse alımına devam ediyor - EkonomiBorsadan rekor kapanış!Spotify abonelik ücretlerine zam geldi! - EkonomiSpotify abonelik ücretlerine zam geldi!Çalışma hayatında yeni dönem! Çalışma saatleri, ücretler ve izinler değişiyor - EkonomiÇalışma saatleri, ücretler ve izinler değişiyorMerkez Bankası rezervlerinde büyük düşüş! İşte kasadaki miktar - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde büyük düşüşPPK özeti yayımlandı: Enflasyon tahmin edilenden olumlu eğilimde - EkonomiEnflasyon tahmin edilenden olumlu eğilimdeYargıtay emekliler için kararını verdi! O kesintiler geri ödenecek - EkonomiYargıtay emekliler için kararını verdi!Seçim öncesi kesenin ağzını açtı! İmamoğlu'ndan İBB personeline ek zam ve ikramiye kararı - Ekonomiİmamoğlu'ndan İBB personeline ek zam ve ikramiye kararıİngiltere Merkez Bankası (BoE) faizi sabit tuttu - Ekonomiİngiltere Merkez Bankası'ndan faiz kararıDev banka resmen duyurdu! 3 bin 500 kişi işsiz kalacak  - EkonomiDev banka binlerce kişiyi işten çıkaracak
    Sonraki Haber Yükleniyor...