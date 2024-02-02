Saldırganın tuvaleti geldi.. 9 saatlik rehine krizi son buldu

Kocaeli'de fabrika çalışanlarında kabus olan saldırganın, içerde geçirdiği 9 saatin ayrıntıları ortaya çıktı. Şüphelinin tuvaleti gelince rehinelerin yanından ayrıldığı bu sırada da operasyon için düğmeye basıldığı ve böylece yakalandığı ortaya çıktı.

Dün akşam iş çıkışı Gebze'deki bir fabrikaya gelen İbrahim Y. içerideki 7 çalışanı rehin alındı. Fabrikaya çitleri atlayarak giren İbrahim Y. hem rehin aldığı kişilere hem de ailelerine büyük korku yaşattı.

Rehineler ise fırsat buldukça yakınlarını arayıp, mesaj atarak durumları hakkında bilgi verdi. Öte yandan bu süreçte bölgeye gelen emniyet güçleri fabrika çevresinde üst düzey güvenlik önlemleri alındı.

DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

Olayın hemen ardından Kocaeli Valisi Serdar Yavuz, Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt ve alanında uzmanların katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı.

SOSYAL MEDYADAN CANLI YAYIN YAPTILAR

Dışarda kurtarma çalışmaları için hummalı görüşmeler devam ederken, içeride de İbrahim Y. sosyal medyadan paylaşımlar yaptı, rehinelerin hesaplarından da canlı yayınlar açıldı.

Rehinelerin endişeli yakınları ise 9 saat boyunca, yakınlarından gelecek haberi bekledi. Sosyal medyada yapılan paylaşımları takip etti.

"GAZZE İÇİN YA MUSALLA YA ÖLÜM"

İddialara göre İsrail'in Gazze'deki katliamlarını protesto etmek için eylemi gerçekleştiren İbrahim Y., fabrika duvarına sprey boyalarla yazılan "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde de poz vermişti.

DOĞUM GÜNÜNDE REHİN ALINDI

Sosyal medyada açılan yayınlar sırasında ilginç anlar da yaşandı. İbrahim Y.'den izin isteyen rehineler doğum günü olduğu öğrenilen personel için pasta kesti, doğum günü kutladı. Doğum günü olan personel pastadaki mumları üfleyip arkadaşlarına sarılırken tüm bu anlar da sosyal medyadan saniye saniye canlı olarak yayınlandı.

15 GÜNCE FABRİKADAKİ İŞİNDEN AYRILMIŞ

Personeller ile İbrahim Y. arasında yaşanan diyaloglar ve İbrahim Y.'nin telefon konuşması yayınlarada yansırken dikkat çeken bir detay da ortaya çıktı.

"İbrahim Y. "Nerelisin?" sorusuna, "Aslen Bayburtluyum ama doğma büyüme buradayım" diyerek cevap verirken 15 gün önce fabrikadaki işinden ayrıldığı ortaya çıktı.

"İSTEMEDEN KÖTÜLÜK YAPMIŞ OLABİLİRİZ"

İbrahim Y. konuşmasında şu ifadeleri kullandı;

"15 gün önce ayrıldım. Kardeşim devam ediyor. Artık bilmiyorum bundan sonra çalıştırırlar mı, bugünden, bu saatten sonra bilemiyorum. İstemeden kötülük yapmış olabiliriz. Kendi bilecekleri bir şey, bilmiyorum. Onların da nasibi belki başka yerdedir ama ben tabii vicdanen rahatsız olurum. Benim yüzümden birilerini cezalandırılması kötü olur. Ben yapmışım. Acizlik yani. Benden intikam alamamışsın, sen bu adama, işçine yapıyorsun. Onların anlayışı nasıl olur? Patronların mesela bana karşı. Saygı duyarlar mı? Sanmıyorum saygı duyacaklarını. Sonuçta onları da zor duruma düşürdüm. Onu da düşünmedim değil ama kendi inancım daha ağır bastı."

Odada bulunan personelle samimi bir şekilde konuşan şüpheli, "İsmini unutuyorum ben, kusura bakma. Yaş kaç bu arada? Kendini yaşlı hissetmeyesin. Hayat, yaşlanacağız" gibi cümleler kullandı.

"UMUTVARİ KONUŞABİLİRDİK ASLINDA"

Yayının devamında İbrahim Y.'nin telefonda biriyle konuştuğu duyulurken bu konuşması sırasında da şu diyaloglar yaşandı;

-Şuan bir yaramazlık yok. Olursa haber vereceğim. Öyle yani. İyiye gidiyor gibi. Sosyal medyada biraz etkileşim olmuş. Faydası olacağına inanıyorum. Bilmiyorum ki yayın açayım mı? Beni normalde takip edenler vardı, birkaç tane. Umutvari konuşabilirdik aslında."

-Yapman gerekeni yaptın.

"CANINI ORTAYA KOYUYORSUN"

-Henüz değil, bence daha inandığım henüz olmadı. Onunla alakalı paylaşımlar görürsem. Birçok yer var takip ettiğim. Filistin ile alakalı sayfalar var, kişiler var. Olayın yayılmasından kastım yok. Abi yapma gözünü seveyim ya. Sen 'Yaptın' diyorsun ama ben yaptığıma kanaat getiremiyorum ki. Ama kapı açılmadı. Kapı açılmadıktan sonra ben şimdi bedavadan. Sen beni kendi yerine koy. Böyle bir yola çıkıyorsun ama istediğin olmuyor ve sen olayı yarım bırakıyorsun. Ve o yola çıkarken düşün yani her şeyini feda edecek şekildesin. Ailenden tut, işinden tut, canını ortaya koyuyorsun. Düşün o yoldan geriye döner misin?"

"SEN BENİ İKNA ETMEYE ÇALIŞIYORSUN ŞUAN AMA OLMUYOR"

-Biraz daha sabretsek diyorum. Ben inanıyorum, bu kapı açılacağına inanıyorum. Benim de yapabileceğim bu. Bundan başka bir şey gelmiyor elimden. Sen beni ikna etmeye çalışıyorsun şuan ama olmuyor. Benim ikna olacağım şeyi bende biliyorum, sende biliyorsun. Ben dediğim gibi, sen bana inanç duyduysan, benim bırakmayacağımı belki anlamışsındır. Gerisini sana bırakıyorum abi.

ZARAR VERMEMEYİ DÜŞÜNÜYORUM"

-Ben size bırakıyorum artık, sizin elinizde. Benim yapacağım sonuna kadar gitmek. Düşünüyorum, onlara bir zarar vermemeyi düşünüyorum. Hatta bunu başaracağım da. Ben artık konuşmaların hiçbir şeye fayda etmediğini düşünüyorum. Senin konuşman burada bak bir iki kişinin moralini bozdu biliyor musun? Oturuyoruz, sohbet ediyorduk. Konuşman beni daha da şey yaptı. Dinliyorlar bu arada. Söylemeyi unuttum, kusura bakma da hoparlörden konuşuyorum. İstersen bir ara verelim. Sonra görüşürüz olur mu?

TUVALET İHTİYACI İÇİN GİTTİ, OPERASYON BAŞLADI

İbrahim Y. tüm çabalara rağmen ikna olmazken, 23.40 sıralarında tuvalet ihtiyacı için rehinelerin yanından ayrılınca operasyon başladı. Rehinelerin hayatı için her detayı düşünen ekipler, başarılı bir operasyonla şahsı gözaltına alırken, 7 rehine ise 9 saatin sonunda ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Operasyonun ardından İbrahim Y.'nin yanında 2 silahının bulunduğu ortaya çıktı.

"OLAY BÜTÜN YÖNLERİYLE İNCELENMEKTEDİR"

Operasyonun ardından Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada ise şu ifadeler kullanıldı:

"Gazze'de devam eden işgale dikkat çekmek istediğini belirterek, firma çalışanı olan 7 kişiyi rehin alan şahısla, alanında uzman personellerin yürüttüğü müzakereler olumlu sonuçlanmadığından, daha önceden yapılan hazırlıklar neticesinde güvenlik güçlerimizce zanlı, müdahale edilmek suretiyle etkisiz hale getirilmiştir. Rehineler sağ salim kurtarılmış olup, eylemi gerçekleştiren şahıs gözaltına alınarak olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır. Olay bütün yönleriyle incelenmektedir."