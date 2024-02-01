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    • Kocaeli'de rehine krizi! Çok sayıda ekip olay yerinde...

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kocaeli, Gebze, Fabrika, Rehine, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir fabrikada bazı işçilerin rehin alındığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. P&G fabrikasında rehine krizi sürerken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edilen şahsın fotoğrafı ortaya çıktı. Üzerinde bomba olduğunu öne süren şüphelinin, "Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görüldü. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi.

    Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde (GOSB) İhsan Dede Caddesi'nde temizlik ve kişisel bakım ürünleri alanında faaliyet gösteren Procter & Gamble (P&G) isimli uluslararası fabrikada işçiler, henüz kimliği tespit edilemeyen bir şüpheli tarafından rehin aldı.

    Çitlerden atlayarak fabrikaya girdiği iddia edilen şüpheli, üstünde bomba olduğunu da öne sürdü. Rehine ihbarı üzerine olay yerine aralarında özel harekatçıların da yer aldığı çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan ekipler, güvenlik önlemi aldı.

    Kocaeli'de rehine krizi! Çok sayıda ekip olay yerinde...

    Şüphelinin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla böyle bir eylem yaptığı iddia edildi. Öte yandan, şüphelinin fotoğrafı da ortaya çıktı. Elinde tabanca bulunan şüphelinin "Kapılarak açılacak. Gazze için ya musalla ya ölüm" yazısı önünde poz verdiği görülüyor. Şahsı ikna çalışmaları sürerken, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da bölgeye geldi.

    Kocaeli'de rehine krizi! Çok sayıda ekip olay yerinde...

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KocaeliGebzeFabrikaRehine
    Haberler > Gündem > Kocaeli'de rehine krizi! Çok sayıda ekip olay yerinde...
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