Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Kocaeli'de gece yarısı 8. kattan düşen kadını sabah fark ettiler!

    Kan donduran haber Kocaeli'den geldi. Sabah saat 09:00 sularında bir kadının yerde hareketsiz halde yattığını görenler durumu ekiplere haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan sağlıkçılar kadının gece yarısı düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Talihsiz kadının ölüm haberini alan oğlu ise şoka girdi. Kahreden anlar kameralara yansıdı.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kocaeli, Kadın, Genç, Anne, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Kocaeli'nin 8 kattan düşen 35 yaşındaki Şerife İşibil hayatını kaybetti. Genç kadını yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Adrese gelen ekipler ise kadının gece yarısı düşmüş olması ihtimali üzerinde duruyor. 

    Kocaeli'de gece yarısı 8. kattan düşen kadını sabah fark ettiler!

    Olay, saat 09.00 sıralarında Gebze'ye bağlı Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yaşandı. Bir kadının yerde kanlar için hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

    Kocaeli'de gece yarısı 8. kattan düşen kadını sabah fark ettiler!

    OĞLU ŞOKA GİRDİ

    Sağlıkçılar yaptığı ilk müdahalede, kadının hayatını kaybettiği tespit etti. Cesedin 35 yaşındaki Şerife İşibil'e ait olduğu öğrenildi. Annesinin ölüm haberini aldığı gibi olay yerine gelen oğlu şoka girdi. Acılı genci polis ekipleri teselli etmeye çalıştı. 

    Kocaeli'de gece yarısı 8. kattan düşen kadını sabah fark ettiler!

    DÜN GECE DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

    Öte yandan, kadının 8. kattaki daireden dün gece saatlerinde düştüğü ve cansız bedeninin sabah görüldüğü tahmin ediliyor.
    Şerife İşibil'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KocaeliKadınGençAnne
    Haberler > Gündem > Kocaeli'de gece yarısı 8. kattan düşen kadını sabah fark ettiler!
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    İzmir'de sıcak saatler! Yangın çıktı, Kemeraltı Çarşısı tahliye ediliyor... - Gündemİzmir'de sıcak saatler! Yangın çıktı, Kemeraltı Çarşısı tahliye ediliyor...Sarıyer'deki kilise saldırısında yeni gelişme, hepsi birden adliyeye sevk edildi - GündemSarıyer'deki kilise saldırısında yeni gelişme!Meteoroloji son tahminleri paylaştı: Yağış yok, sıcaklıklar artıyor - GündemYağış yok, sıcaklıklar artıyorUykuda facia! Şanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü: Ölü ve yaralılar var - GündemŞanlıurfa'da depremde hasar alan ev çöktü1 yılda büyük darbe: 420 organize suç çetesi çökertildi - Gündem420 organize suç çetesi çökertildiRomanya'da Türkçe'ye büyük ilgi, aynı dili konuşuyoruz - GündemRomanya'da Türkçe'ye büyük ilgi, aynı dili konuşuyoruzİzmir'de dehşet! İki kuzen metro istasyonunda saldırıya uğradı, biri öldü diğeri yaralı - Gündemİzmir'de dehşet! İki kuzen metro istasyonunda saldırıya uğradı, biri öldü diğeri yaralıİzmir'de polise silahlı saldırı! KADES'ten yardım isteyen kadın dehşet saçtı - Gündemİzmir'de polise silahlı saldırıBüyük savaş yolda, tek hamleyle dünya ateş topuna dönebilir - GündemTek hamleyle dünya ateş topuna dönebilirBöcek ilacı üst komşuyu etkiledi! 5 kişi ölümden döndü, 1 çocuk hayatını kaybetti - GündemKonya'da böcek ilacı faciası!
    Sonraki Haber Yükleniyor...