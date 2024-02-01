Kocaeli'de gece yarısı 8. kattan düşen kadını sabah fark ettiler!

Kan donduran haber Kocaeli'den geldi. Sabah saat 09:00 sularında bir kadının yerde hareketsiz halde yattığını görenler durumu ekiplere haber verdi. Olay yerinde inceleme yapan sağlıkçılar kadının gece yarısı düşmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Talihsiz kadının ölüm haberini alan oğlu ise şoka girdi. Kahreden anlar kameralara yansıdı.

Kocaeli'nin 8 kattan düşen 35 yaşındaki Şerife İşibil hayatını kaybetti. Genç kadını yoldan geçen vatandaşlar fark etti. Adrese gelen ekipler ise kadının gece yarısı düşmüş olması ihtimali üzerinde duruyor.

Olay, saat 09.00 sıralarında Gebze'ye bağlı Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yaşandı. Bir kadının yerde kanlar için hareketsiz yattığını gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Kısa sürede adrese çok sayıda ekip sevk edildi.

OĞLU ŞOKA GİRDİ

Sağlıkçılar yaptığı ilk müdahalede, kadının hayatını kaybettiği tespit etti. Cesedin 35 yaşındaki Şerife İşibil'e ait olduğu öğrenildi. Annesinin ölüm haberini aldığı gibi olay yerine gelen oğlu şoka girdi. Acılı genci polis ekipleri teselli etmeye çalıştı.

DÜN GECE DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Öte yandan, kadının 8. kattaki daireden dün gece saatlerinde düştüğü ve cansız bedeninin sabah görüldüğü tahmin ediliyor.

Şerife İşibil'in cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.