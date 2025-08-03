Hepsine özel olarak bakılıyor! 10 milyon liraya alıcısı var

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Akmeşe Mahallesi'nde bulunan at çiftliklerinde milyonluk yarış atları özel bakım altında. Taylara ise daha çok ilgi gösteriliyor.

YEMLERİ VE İLAÇLARI ÖZEL HAZIRLANIYOR

At çiftliğinde bakılan tayların yemleri ve ilaçları özel olarak hazırlanıyor. Özellikle İngiliz atlarının bakıldığı Akmeşe bölgesinde babadan alınan spermler anneye aşılanırken, taylar genlerini hem anne hem de babadan alıyor. Taylarda annenin soyunun daha etkili olduğu da biliniyor.

Yaklaşık 30 yıldır atlarla ilgilenen Musa Özden taylar hakkında bilgiler verdi. Anne ve babanın geninin iyi araştırıldığını ifade eden Özden şunları söyledi:

"10 MİLYONA ALICI BULABİLİR" "Hipodromlardaki tüm analizleri yapıldıktan sonra aşıma tutuluyor. Anne-babanın performansı, koşan yavrularının performansı belirleyici özellikler. İyi orjinli bir at, 3, 5, 10 milyona alıcı bulabilir. Daha başarılı anneleri önemsiyorum. Tabii ki babanın da baskınlığı var"

"ÖNCELİĞİMİZ TAYLAR"

Tayların bakıcısı Hakime Kahraman ise konuyla ilgili "Yemlerinde çok özen gösteriyoruz. Vitaminleri, ilaçları, proteinleri hepsi ayrı. Önceliğimiz hep taylar. Annelerinden ayrılmazlar. Ayrılsalar birbirlerine hemen seslenir ve bulurlar" ifadelerini kullandı.