110 bin işçi aralıksız çalışıyor! Deprem evlerinin teslimatına yarın başlanacak

Asrın felaketinden sonra söz verildiği gibi bir yıl içinde deprem konutları sahiplerine teslim edilecek. İlk teslimat Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katılacağı törenle yarın Hatay’da gerçekleştirilecek.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından bölgede yaraların sarılması için hemen başlatılan çalışmalar aralıksız devam ederken, tamamlanan konutlar yarından itibaren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenlerle hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

Yarın Hatay’da, 4 Şubat’ta da Gaziantep’te konutlar kura ile sahiplerine teslim edilecek. Depremin yıldönümü olan 6 Şubat’ta ise depremin merkezi olan Kahramanmaraş’ta depremzedeler yeni konutlarına kavuşacak. Sonraki günlerde de deprem bölgesinin diğer illerinde tamamlanan konutlar, hak sahiplerine verilmeye devam edecek.

46 BİN KONUTUN İNŞASI TAMAM

Şu ana kadar depremden etkilenen 11 ilde toplam yaklaşık 46 bin konutun inşası tamamlandı. Oturmaya hazır hâle getirilen konutların ay sonuna kadar peyderpey teslim edileceği öğrenildi. Öte yandan, şu anda depremden etkilenen 11 şehirdeki toplam 930 şantiyede 110 bin 450 kişi, inşaatların bitirilmesi için çalışıyor. Tamamlanan konutların haricinde, konut ve köy evlerinden oluşan 307 bin bağımsız bölümde de çalışmalar sürüyor. Devam eden süreçte yine inşası bitirilen konutların dağıtımı sürecek.

ZEMİN ARTI 3-4 KATI GEÇMEYECEK

6 Şubat depremlerinde 850 bin bağımsız bölüm hasar görmüştü. Hasar gören yerlerin 680 bini konut ve köy evleriyken, 170 bini de iş yeri, depo, ahır gibi ticari alanlardı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda yapılan çalışmalar neticesinde, deprem bölgesinde hasar gören 680 bin konutun tamamı yeniden yapılacak.

Deprem konutları, 2+1 ve 3+1 olacak şekilde tasarlanıyor. Konutlar radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle yöresel ve yatay mimariye uygun şekilde, zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde inşa ediliyor.