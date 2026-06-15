Anadolu Ajansı
Trabzonspor, Emanuel Terry'yi renklerine bağladı
Trabzonspor Basketbol Takımı, 29 yaşındaki ABD'li pivot Emanuel Terry'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor Basketbol Takımı, ABD'li pivot Emanuel Terry'yi transfer etti.
Bordo-mavili ekibin açıklamasında, 29 yaşındaki Emanuel Terry ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, "Hoş geldin Emanuel Terry. Takımımız, Amerikalı pivot Emanuel Terry'yi kadrosuna kattı. Terry'ye formamız altında başarılı bir sezon dileriz." denildi.
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