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Haberler > Yaşam > Yapay zeka karpuza da el attı! Esnaf ise tepkili: Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım

Yapay zeka karpuza da el attı! Esnaf ise tepkili: Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yapay zeka karpuza da el attı! Esnaf ise tepkili: Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım
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Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hayatımızın her noktasında yer almaya başlayan yapay zeka, karpuz seçimine de el attı. Pazarda karpuz seçiminde tavsiyelerde bulunan yapay zekayla ilgili esnaf, "Karpuzda tık tık sesini duymak lazım. Yani Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım" ifadelerini kullandı.

Dünya genelinde günden güne her alanda kullanımı yaygınlaşan yapay zeka pazarda meyve ve sebze seçmeye de başladı. Sisteme yüklenen fotoğraf üzerinden sapı, rengi ve çizgilerinden yorum yapan yapay zeka, tatlı karpuz önerisinde bulunuyor.

Yapay zeka karpuza da el attı! Esnaf ise tepkili: Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım - 1. Resim

Konya'da pazarlarda yıllardır karpuz satan esnaf Ömer Faruk Hamarat, yapay zekanın seçtiği karpuzun tamamen yanlış olduğunu söyledi. Hamarat, "Karpuzun altındaki nokta ufak olacak diyor, büyük olacak diyor. Büyük olursa erkek, ufak olursa dişi olur diyorlar. Yanlış, sen bunu sesinden anlarsın. Karpuzda tık tık sesini duymak lazım. Yani Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım karpuzda" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka karpuza da el attı! Esnaf ise tepkili: Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım - 2. Resim

Yapay zekanın karpuz seçiminde yanılma ihtimalinin yüksek olduğuna değinen pazar esnafından Hüseyin Öz ise şöyle konuştu:

"Yapay zekanın anlayabileceği bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü, bir karpuz görselinden anlaşılmaz. Vuracaksın, sesini dinleyeceksin. Yapay zeka görsele göre hareket ediyor. Yok sapı olmuş, olmamış, yok arkası büyük, küçük, karpuz öyle anlaşılmaz. Sesinin tokluğundan anlarsın.

"YAPAY ZEKANIN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Şöyle sıradan mesela büyük karpuz her zaman için iyi olur. Karpuzun sesinin tok gelmesi lazım. Sapı yeşil olursa daha güzel olur. Çizgiler açıklığını, kapalılığını gösterir şöyle; mesela iki karpuzu kıyasladığımız zaman çizgili karpuz daha iyi. Üstünden hafiften sarılık var, bunda beyazlık var. Bu karpuzun içi daha da olmuş olur. Yapamaz kesinlikle yapamaz, yani önce sesine bir kulak vermesi lazım. Yapay zekanın yapabileceği bir şey değil diye tahmin ediyorum"

Yapay zeka karpuza da el attı! Esnaf ise tepkili: Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım - 3. Resim

"YAPAY ZEKAYA GÜVEN OLMAZ"

Pazarcı Yunus Özdemir ise, "Bizim seçimimiz tabii her zaman güzel olur. Yapay zekaya güven olmaz. Şöyle ötmesi lazım sesinin, tin tin gelmesi lazım. Yapay zeka bunu yapamaz" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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