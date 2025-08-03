Yapay zeka karpuza da el attı! Esnaf ise tepkili: Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım

Dünya genelinde günden güne her alanda kullanımı yaygınlaşan yapay zeka pazarda meyve ve sebze seçmeye de başladı. Sisteme yüklenen fotoğraf üzerinden sapı, rengi ve çizgilerinden yorum yapan yapay zeka, tatlı karpuz önerisinde bulunuyor.

Konya'da pazarlarda yıllardır karpuz satan esnaf Ömer Faruk Hamarat, yapay zekanın seçtiği karpuzun tamamen yanlış olduğunu söyledi. Hamarat, "Karpuzun altındaki nokta ufak olacak diyor, büyük olacak diyor. Büyük olursa erkek, ufak olursa dişi olur diyorlar. Yanlış, sen bunu sesinden anlarsın. Karpuzda tık tık sesini duymak lazım. Yani Ramazan davulu gibi ses çıkması lazım karpuzda" ifadelerini kullandı.

Yapay zekanın karpuz seçiminde yanılma ihtimalinin yüksek olduğuna değinen pazar esnafından Hüseyin Öz ise şöyle konuştu:

"Yapay zekanın anlayabileceği bir şey değildir diye düşünüyorum. Çünkü, bir karpuz görselinden anlaşılmaz. Vuracaksın, sesini dinleyeceksin. Yapay zeka görsele göre hareket ediyor. Yok sapı olmuş, olmamış, yok arkası büyük, küçük, karpuz öyle anlaşılmaz. Sesinin tokluğundan anlarsın.

"YAPAY ZEKANIN YAPABİLECEĞİ BİR ŞEY DEĞİL"

Şöyle sıradan mesela büyük karpuz her zaman için iyi olur. Karpuzun sesinin tok gelmesi lazım. Sapı yeşil olursa daha güzel olur. Çizgiler açıklığını, kapalılığını gösterir şöyle; mesela iki karpuzu kıyasladığımız zaman çizgili karpuz daha iyi. Üstünden hafiften sarılık var, bunda beyazlık var. Bu karpuzun içi daha da olmuş olur. Yapamaz kesinlikle yapamaz, yani önce sesine bir kulak vermesi lazım. Yapay zekanın yapabileceği bir şey değil diye tahmin ediyorum"